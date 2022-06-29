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來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech在2022年韓國生物工藝卓越獎中獲得“2022年最佳生物製劑CRO獎”

韓國首爾, 2022年6月29日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術臨床研究機構，近期入駐美國，今天在第 11 屆韓國生物製品製造、第 6 屆東亞細胞和基因治療世界以及第三屆生物物流世界韓國會議（2022 年 6 月 29 日至 30 日）吸引了來自韓國頂級生物製藥公司、疫苗製造商和生物製劑公司的 300 多名代表。



Novotech 國家董事總經理 Sanghee Kim 表示，韓國團隊非常高興獲得該獎項，以表彰為生物製品行業客戶提供的臨床卓越服務。



Novotech 副總裁全球臨床服務主管 Yooni Kim 也表示：“Novotech 的亞太和美國團隊利用世界一流的數據和最先進的技術支持具有成本效益的快速臨床研究，包括能夠加速跨地區臨床試驗的解決方案。”



Novotech 現在在澳大利亞、新西蘭、韓國、大中華區、東南亞、印度、南非和美國擁有約 2,500 名臨床試驗專業人員。



Novotech 首席執行官 John Moller 博士表示，“過去五年對亞太地區生物技術臨床研究的關注使該地區成為增長最快的臨床試驗目的地，中國成為新試驗的主要地點，其次是美國。亞太地區為加快臨床試驗提供了令人信服的解決方案，尤其是在腫瘤學領域，因為其龐大的患者群體、競爭較少的臨床試驗環境和世界級的 KOL，此外，中國等監管改革加快了審批流程。向美國進駐是一項戰略舉措，旨在為我們希望在亞太地區和美國進行試驗的美國客戶以及希望在美國進行臨床項目的亞太地區客戶提供基於美國的專業知識和基礎設施。” “客戶將獲得無縫服務，採用統一的系統和 SOP 方法，” Moller 說。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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