中國萬天公佈全年業績



香港, 2022年6月28日 - (亞太商訊) - 中國萬天控股有限公司（「中國萬天」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：01854.HK）宣佈其截至2022年3月31日止年度（「本財政年度」或「回顧年內」）的經審核之全年業績。

中國萬天董事局主席兼執行董事許國偉先生（左）和行政總裁兼執行董事鍾學勇先生（右）為集團的中山分公司成立正式揭牌。

回顧年內，中國萬天繼續在香港經營業務，主要從事採購、加工及食材供應，專注提供蔬菜及水果予香港餐飲服務經營商，目前已經向逾480家客戶提供逾1,300種食材。受惠於香港政府放寬社交距離措施並推出2021年消費券計劃，本地消費意欲有所改善；香港餐飲業氣氛逐見明朗，訂單數量隨著餐飲業經營環境有所改善而錄得增長，帶動集團的收益在香港爆發第五波新冠肺炎前錄得可觀增長，全年總收益同比增加約19.7%至約127.7百萬港元。毛利及毛利率分別為約18.7百萬港元（2021年3月31日止年度：13.2百萬港元）及14.6%（2021年3月31日止年度：12.4%）。然而，為配合集團未來發展和擴張，營運開支有所增加，當中包括集團於回顧年內有關全面收購所產生法律及專業費用，再者，回顧年內亦因應客戶的信貸記錄評估及當前市場條件而確認約5.4百萬港元的預期信貸虧損撥備，以致年內虧損錄得約11.0百萬港元（2021年3月31日止年度：虧損8.2百萬港元）。董事會不建議於本財政年度派發末期股息（2021年3月31日止年度：無）。



於2022年5月，集團在深圳市南山區設立灣區總部，標誌著中國萬天正式進軍潛力龐大的大灣區市場；同時集團宣佈將加大力度發展生鮮供應、零售及餐飲和環保科技三大重點業務，把握市場機遇、積極提升品牌在大灣區的知名度，務求擴闊客戶基礎及市場佔有率，以提升業務發展多元化及保持競爭力。



生鮮供應方面，集團將積極發揮原有香港供應鏈業務優勢，把控採購需求、訂單及交期、庫存和收發貨等環節，且提升各環節效率，實現以最快時間、最低成本，安全高效地將海産、肉類和蔬菜等生鮮食材送達客戶手中。同時，集團將在香港累積的成功經驗複製至大灣區市場，並積極在大灣區內物色潛在的業務夥伴及機遇以加快發展步伐，可望强强聯合資源叠加，以把握大灣區市場的龐大需求，擴闊收入來源。



另外，集團積極拓展包括零售及餐飲業務在內的下游業務。集團銳意把握大灣區零售及餐飲行業發展和機遇，未來在大灣區其他城市進一步擴大餐廳網絡，拓展大灣區餐飲業務版圖。憑藉集團的上中下游全産業鏈優勢開設更多主打生鮮食材的餐廳，逐步打造餐飲品牌「萬天餐飲」。早前，集團在廣東省中山市策略性開設兩間主打生鮮食材的餐廳—「港式海鲜火锅店」和「韩国海鲜烧烤店」，集團將積極提升品牌在大灣區的知名度，務求擴闊客戶基礎及市場佔有率。



環保科技方面，集團積極配合國家「現代農業科技及綠色環保」的發展理念，將農業科技與綠色環保進一步結合，利用天台閒置空間，在屋頂締造良田，增加城市綠化面積，一方面推廣綠色都市讓天下人吃上「放心菜」；另一方面推動綠色環保教育到大灣區內的企業及學校等機構，支持大灣區的可持續發展。



集團繼續多管齊下加快大灣區業務的發展步伐，繼設立灣區總部後，集團的中山分公司亦於本月正式啟業。2022年6月23日，集團的中山分公司成立典禮盛大舉行，中國萬天董事局主席兼執行董事許國偉先生及行政總裁兼執行董事鍾學勇先生出席揭牌儀式。中山分公司的成立，意味著集團將廣東省中山作爲珠海、中山、江門的區域總部。集團亦相當看好廣東省中山市的發展前景，銳意以廣東省中山市作為三大重點業務的起始點，繼而逐步將業務拓展至整個大灣區市場。



展望未來，隨著香港政府分階段放寬限聚措施，本地餐飲營商環境大幅改善，集團預計香港業務將保持穩定發展，同時香港總部能以金融中心的角色全力協助，成爲深圳總部的强力後盾。隨著後疫情時代之到來，中國經濟可望迅速復甦，大灣區業務對集團的重要性將逐漸增加，長遠可望為集團帶來穩定持續的收入，亦會成為集團業務的主要盈利增長點。去年12月，集團的中文和英文名稱分別更改為「中國萬天控股有限公司」和「China Wantian Holdings Limited反映集團之業務策略調整及積極更新企業形象，有利於集團的未來業務發展。



集團管理層表示，大灣區作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位，加上擁有龐大的市場、獨特的區位優勢、開放的貿易環境和完善的產業結構等，造就前所未有的發展機遇。深圳總部的成立是集團邁向大灣區戰略的第一步，後續集團將著眼於生鮮供應、零售及餐飲和環保科技三線業務發展，在大灣區建立上、中、下游全產業鏈，憑藉獨特的競爭優勢提高市場佔有率。管理層相信，三大業務策略可發揮強勁協同效應，創造獨特優勢，逐步打造大灣區綠色龍頭品牌。



關於中國萬天控股有限公司

中國萬天控股有限公司（1854.HK）主要從事採購、加工及供應食材，專為香港餐飲服務經營商提供蔬菜及水果等業務。集團提供逾1,300種食材給逾480家客戶。2022年5月，中國萬天在深圳設立大灣區總部，標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場，將發展零售及餐飲、上游現代農業及相關綠色環保推廣三大重點業務，積極打造大灣區綠色龍頭品牌，為客戶提供新鮮健康食品，讓天下人吃上放心菜。



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