中播︰智慧城市、車聯網驅動的航天科技年代受益者

香港, 2022年6月27日 - (亞太商訊) - 雖然受到疫情持續的影響,但不少發達及新興國家並沒有因此減少在科技領域的投資,反而在疫情下更深深體會到科技的巨大動能是提升國家抗逆力的關鍵。根據IDC發佈的《全球智慧城市支出指南》(IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide, 2020V1),全球智慧城市相關支出規模的增速雖因新冠疫情的影響而放緩,但預計中長期將恢復並保持15%以上的增長態勢。



2020年,全球智慧城市市場相關投資總額達到1,144億美元,同比增長11.1%,但低於2019年12月發佈的18.9%增長預測。不過,IDC 預計,全球智慧城市支出將在2020-2024年的預測期間內實現14.6%的複合年增長率(CAGR)。換言之,2022年至2024年的全球智慧城市支出或有望超過16%。



至2020年,中國市場支出規模已達到259億美元,較2019年同比增長12.7%,高於全球平均水平,為僅次於美國的第二大智慧城市項目投資國家。據了解,中國市場的三大熱點投資項目依次為可持續基礎設施、數據驅動治理以及數字化管理。在2020-2024年的預測期間內,三者支出總額將持續超出整體智慧城市投資的一半。



智慧城市的建設和發展為新興技術提供了大量的應用場景,這為技術供應商帶來了極大的發展空間。至2020年,中國市場支出金額佔比前三的應用場景依次為智慧電網(Smart Grids)、固定智慧視頻安防(Fixed Video Camera)、聯網後台系統(Connected Back Office),三個應用場景的投資規模佔比超過支出總額的40%。隨著市場愈發成熟,這三項主流應用場景的支出佔比會有所降低。與此同時,智慧城市相關技術的發展,用例呈現多樣化趨勢,增長迅速的新場景的影響力將會逐漸擴大。IDC預計,在2020-2024年的預測期間內,增長最快的應用場景依次為開放數據(Open Data)、數字孿生(Digital Twin)、下一代緊急事件PSAP(Next-Gen Emergency PSAPs)。



巨大的智慧城市建設驅動航天信息衛星市場的爆發

基於智慧城市建設的投資規模巨大,應用場景多元化,對數據傳輸能力的需求尤其龐大,因此6G網絡基建將成為關鍵設施。而6G網絡的組成,主要包括了5G地面網絡及航天衛星。5G地面網絡固然投資龐大,但航天衛星的建設對6G網絡的構建將更為關鍵。這亦是SpaceX等新興衛星公司日益成為全球投資者的竉兒的原因。



航天衛星分為低軌衛星、中軌衛星及同步軌位衛星(高軌衛星)。前者距離地球大約2,000公里,而高軌衛星則在地球3.6萬公里以外。工研院(IEK)產科國際所指出,2020年共有3,372顆人造衛星圍繞在地球外,麥肯錫(Mckinsey)預測在最理想的產業發展情況下,2030年將有「5萬顆」衛星在太空。其中,接近77%的航天衛星將為低軌衛星。正因如此,全球低軌衛星的設計、製造及發射市場將迎來巨大的發展空間。不過,論價值,高軌衛星因具有稀缺性及廣泛地球覆蓋面,將具有極大的升值潛力。



在中港股市中,唯一擁有高軌衛星 – 亞洲之星資產的上市公司中播(471.HK),近日宣佈分別與三家英美公司 Novocomms Limited、Xingtera Inc 及 Vivipari Technology Limited 共同簽署了一份諒解備忘錄,組建合資公司,以匯聚各方資源,強化和伸延中播正持續開發的衛星-5G 數據傳輸平台至智慧城市服務應用場景,提供全方位物聯網及車聯網解決方案及項目經營,面向中國和東盟地區政府和企業客戶,為城市增強數字基礎設施、無線和移動網路的無縫覆蓋和媒體信息傳輸,從而全面促進城市的管理效率、公共信息傳播、提升政府服務質量和公民便利,令到環境、社會、經濟和投資方面變得更「智能」和有效益。



新一代衛星互聯網「數據即服務」運營商

據了解,中播的三家企業夥伴分別來自英美兩地。Novocomms Limited位於英國曼徹斯特,專門從事新型高端無線電天線的技術設計和開發,包括毫米級的電波頻率波,並擁有世界其中最領先的移動衛星通信和太赫茲(Terahertz)傳感器技術。Xingtera Inc. 則位於美國加州矽谷,專門從事物聯網產品應用、解決方案和系統開發,集成和運營,並且是美國高通公司特別指定的系統和解決方案集成商與戰略夥伴,通過高通的「智能城市加速器程式」提供全方位智能城市解決方案,Xingtera也是高通科技生態系統的關鍵 5G PN 合作夥伴。英國公司Vivipari Technology Limited專門從事無線通訊服務,為企業提供基於 5G / LTE / Wi-Fi 和衛星的無線接受解決方案,並且是 NVC 在亞洲專門指定的天線產品和技術分銷商。



合資公司成立後,將滙聚各方技術、資源及能力,涵蓋衛星移動數據廣播、通信、5G、遙感探測監控、人工智能、大數據分析、數字多媒體運營、物聯網系統集成及項目管理等領域,具雄厚的實力為亞洲區域和地方政府提供全方位、綜合性智慧城市數字化解決方案和項目管理,以鋪墊無處不在、全民普及、成本低廉的數字化基礎設施和服務平台,包括數字媒體娛樂、公共信息傳播、應急廣播、智能交通和物流管理,及智能車聯網相關的信息娛樂。



預期隨著合資公司的成立,中播將大幅度提升其在應用整合、服務運營、市場開發的綜合力量,使平台優勢伸延及複製至多個智慧城市新應用場景,助力其成為新一代衛星互聯網「數據即服務」運營商,料將大大提升中播的盈利前景。



同時,中播亦已計劃進行一系列併購,為後續的平台入市做好部署。公司目前已完成收購注入「亞洲之星」衛星服務平台系統,結合公司已有的衛星-5G 融合傳輸技術,以及人工智能和大數據技術方案平台,將打造其成為亞洲最大智能移動數據分發網絡商,以全覆蓋,大容量和免用戶流量資費的優勢,為亞洲區(包括中國和東盟)新能源智能車提供多元化、全天候和低消費的車聯網信息娛樂和數據服務。





