AEON信貸財務2022年第一季度收入增長9.7%至279,100,000港元

香港, 2022年6月23日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股票代號:00900)今天公布其截至2022年5月31日止三個月之未經審核業績(「2022年第一季度」或「報告期間」)。



2022年第一季度,集團收入較去年同期增加9.7%至279,100,000港元,扣除減值虧損前之營運溢利增加16.4%至126,900,000港元。集團於報告期間錄得溢利82,700,000港元(2021年第一季度:97,000,000港元)及每股盈利19.74港仙。



2022年第一季度整體銷售額比2021年第一季度增長12.3%,客戶貸款及應收款項總額與2022年2月末的餘額相比增加4.0%。隨着集團作為信用卡發卡及收單機構以及保險中介機構的銷售額增加,徵收費用及佣金較去年同期增加7,400,000 港元至28,900,000港元。與此同時,在應收賬款餘額持續增加之下,利息收入增加15,800,000港元至233,900,000 港元,加上現金預支需求增加帶動手續費及逾期收費增加,因而令集團的收入及營運溢利顯著增長。然而,儘管收入增長穩健,溢利於報告期間仍減少,歸因於報告期間經濟復甦預期緩慢,與2021年第一季度主要經濟指標回升的預期形成鮮明對比,導致減值虧損及減值準備相對顯著增加。



作為迎合新常態下客戶轉至網上消費及擴大客戶基礎的策略,集團於2022年5月推出首張現金回贈信用卡AEON Card Wakuwaku(「Wakuwaku卡」),讓持卡人於網上及日本海外簽賬可享特別簽賬回贈。Wakuwaku卡亦以名人代言推廣吸引年輕一代的新客戶,獲得正面反響,首月發行逾5,000張新卡。



隨着Wakuwaku卡的營銷和品牌建立取得成功,集團將更着重結合數碼和傳統營銷渠道推廣信用卡和私人貸款產品,並推出不同的營銷計劃以豐富客戶體驗。



在技術發展方面,集團目標在本財政年度結束前完成更換信用卡和貸款系統項目,此後集團將推出新的支付方案,更靈活地提供產品優惠及運用更好的數據分析工具。憑藉雄厚的資本實力,集團將繼續投放資源擴展分行網絡、提供更佳客戶體驗、加快數碼化進程及探索新的投資機會,以擴展和多元化發展業務。



AEON信貸董事總經理深山友晴先生表示:「儘管2022年第一季度爆發第五波疫情令經營環境充滿挑戰,但集團樂見收入及營運溢利仍錄得增長。集團於期內成功推出Wakuwaku卡,推行策略應對客戶消費行為轉變,以及吸引年輕一代客戶方面均取得良好進展。為滿足不斷轉變的客戶需要及把握湧現的市場機遇,我們將繼續透過多元化渠道加強營銷及推廣,同時推行技術升級及加快數碼化進程。」



關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務,以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。





