「2022年度傑出董事獎」現已接受提名



香港, 2022年6月22日 - (亞太商訊) - 香港董事學會宣布「2022年度傑出董事獎」選舉正式接受提名。大會將本年度的獎項主題定為「適應轉變，持續發展」，旨在表揚在瞬息萬變的營商環境下堅定領航，以優秀企管思維及實務策略帶領企業適應轉變及邁向持續發展的傑出董事及董事會。



香港董事學會理事會主席陶榮博士表示：「在面對危機的時候，領袖的領導能力展現在是否能夠重新開始思考和定義一些根深蒂固的價值或結構，以及從低谷站起的勇氣和魄力。在現時渾沌的環境當中，我們必須不斷學習、進步、適應以及改變，務必確保『新常態』是『更好的常態』。適逢香港董事學會25週年，我們將獎項主題訂為『適應轉變，持續發展』，而這亦是學會多年累積所領略到的精髓—適應力是在瞬息萬變的世界中生存所需的最重要特質，而持續發展是每家企業追求的長遠目標。我希望各位能踴躍提名在這兩個範疇表現出色的董事及董事會，以他們的成功事例為商界同儕帶來啟發。」



2022年度傑出董事獎籌委會主席何麗康先生表示：「在籌委會討論今年的獎項主題時，都認為世界局勢雖然仍是風雲莫測且極具挑戰性，但相較之前稍為明朗。因此，我們將獎項主題定為較具掌握力的『適應轉變，持續發展』。我們希望表揚在疫情期間逆難而上、助企業創出佳績的傑出領航人，同時亦希望提醒各界人士要放眼於長遠策略，勿忘繼續朝可持續發展的目標前進。」



香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示：「無論是企業或個人，我們都逐漸習慣在變幻莫測的環境下保持波瀾不驚。在站穩腳步後，我們是時候重新朝長遠目標進發。董事們身為企業的領袖，必須時刻保持對市場的敏銳，時刻為『下一步』作出部署。例如，Web3.0是最近的一個發展大勢，或在不久將來會為我們帶來翻天覆地的改變。如果企業領袖對它的認識不足，或有可能錯失大好良機。香港董事學會提供多元、創新的課程，真正助會員溫故知新，助他們時刻準備好帶領企業前進。」



今屆截止提名日期為2022年8月1日。評選團由本港著名商界領袖、專業人士及規管人員組成，「2022年度傑出董事獎」獎項分為以下類別：



公司類別 / 董事類別

1. 上市公司 / 1. 執行董事

2. 非上市公司 / 2. 非執行董事

3. 法定／非分配利潤組織* / 3. 董事會

註: *「法定／非分配利潤組織」是指不派發紅利予其股東、會員、董事、僱員或任何人士的組織，其宗旨範圍包括慈善福利、社會服務、保健醫療、教育、研究、工商聯盟、專業推廣、自助支援等但並不限於上列。



「董事個人類別」的評選專業準則包括：策略性企業業務功能的效益、賦予董事會效益的貢獻、變易、危機及傳承管理的貢獻、領導才能及其它個人特質和才能，包括董事持續專業發展、商業倫理、及其他傑出表現。「集體董事會類別」的評選準則包括：董事會組合、董事的才能和勝任能力、策略性企業業務功能的效益、策略性計劃的制定、推行及表現監控、規範及問責管理、變易、危機及傳承管理、董事會發展，包括董事持續專業發展、董事會委員會的效益、商業倫理及其他傑出表現。



如欲索取獎項提名表格及相關資料，請瀏覽香港董事學會網址 www.hkiod.com。



有關傑出董事獎

傑出董事獎於2001年推出，為亞洲首個同類獎項選舉，自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性，表揚董事及董事會的優秀董事實務及企業管治，以及提高香港各界對優秀企業管治及董事職能專業化方面的關注。所有獎項均由公眾提名。良好的企業管治對各類型組織皆具重要性，為鼓勵所有董事實踐專業董事守則，此獎項按公司類別及職責劃分為不同組別，並從各組別中選出表現卓越的得獎者。公司組別包括上市公司、私人公司及法定／非分配利潤組織，職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。有關過往傑出董事獎詳情，請瀏覽 http://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是通過推廣及制定優秀企業管治的標準及支持董事專業發展，以促進企業的成功長遠發展。憑藉由來自上市公司、公營及私人公司及法定／非分配利潤組織的董事組成的廣大會員基礎，香港董事學會將繼續發展多重策略以建立良好的企業管治架構。香港董事學會採用粵語及英語經營業務，其培訓計劃則以粵語、英語及普通話進行。網址: http://www.hkiod.com。



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