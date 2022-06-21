科軒動力獲委託建造香港首輛無障礙電動巴士

|
|
|
|Ev Dynamics (Holdings) Limited
|May 11, 2022, 18:17 HKT/SGT
|科軒動力獲選為政府可持續公共交通先導試驗計劃電動公共小巴供應商
|May 4, 2022, 18:28 HKT/SGT
|科軒動力向歐洲交付40輛訂製的7.5米電動物流車
|Apr 20, 2022, 18:03 HKT/SGT
|科軒動力向美洲交付10輛電動物流車
|Feb 10, 2022, 18:56 HKT/SGT
|科軒動力向歐洲交付首批12米電動巴士
|Dec 23, 2021, 18:31 HKT/SGT
|科軒動力計劃於納斯達克上市及擴大電動車輛市場據點
|Dec 16, 2021, 18:20 HKT/SGT
|科軒動力獲國際投資者進一步投資
|Dec 1, 2021, 17:01 HKT/SGT
|科軒動力公佈強勁銷售業績及業務增長
|Oct 19, 2021, 19:11 HKT/SGT
|科軒動力向菲律賓交付超過70輛電動小巴
|Oct 7, 2021, 18:14 HKT/SGT
|科軒動力12米電動巴士通過歐洲認證
|Aug 18, 2021, 20:49 HKT/SGT
|科軒動力贊助香港理工大學氨動力汽車研究項目
|Aug 17, 2021, 20:39 HKT/SGT
|Quantron支持宜家家居零排放送貨
|July 29, 2021, 18:12 HKT/SGT
|科軒動力與Quantron透過股份互換合力打造全新電動車產銷體系
|July 27, 2021, 18:40 HKT/SGT
|中國動力更名為科軒動力
|更多新闻 >>