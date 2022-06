Monday, 20 June 2022, 17:23 HKT/SGT Share: 第五屆巴西投資論壇匯聚全球商界領袖 積極推動巴西優質投資機會

上海, 2022年6月20日 - (亞太商訊) - 由巴西出口投資促進局(「ApexBrasil」)與美洲開發銀行及巴西聯邦政府攜手舉辦的拉丁美洲最大的招商引資論壇—第五屆巴西投資論壇(「BIF 2022」)在6月15日圓滿結束。於論壇期間,多位重量級演講嘉賓就不同議題發表意見,共同討論巴西的商業環境和機遇,並推動多個優質投資項目。



是次BIF 2022取得圓滿成功,多項數據創下歷來新高。論壇成功吸引並展示了157個投資項目,估計投資價值高達664億美元,預計將為巴西創造20萬個直接和間接的就業機會。投資項目主要集中在運輸及基礎建設領域,包括機場、鐵路、公路、港口、石油天然氣和能源。當中,鐵路領域最受投資者青睞,論壇期間共展示了61個鐵路項目,總投資額達318.1億美元。第二位受投資者追捧的行業為公路市場,公路項目合同價值達222億美元,共建設公路14,383公里。此外, BIF 2022亦展示了63個總投資價值達91億美元的機場項目,2個總投資價值達32億美元的能源項目,以及2個總投資價值達2.46億美元的石油及天然氣勘探項目。



鑑於2019冠狀病毒病疫情持續,BIF 2022首次採用線上線下混合模式舉辦,今年參與人數仍成功創下歷年新高,吸引超過5000人參加。來自61個國家的800名企業家及高管於聖保羅世貿中心親身出席論壇,來自100個國家的4000多名潛在投資者則透過線上方式參加,總參與人數超過5000人。論壇匯聚超過350位巴西聯邦及州政府代表以及多家領先跨國公司的行政總裁,並一連兩天進行了19場主題演講及座談會,涵蓋各種熱門話題,包括巴西最新的商業環境、創新的商業模式、股權投資方案、全球價值鏈的發展動向。



ApexBrasil主席Augusto Pestana表示,巴西的營商環境正以前所未有的程度進步,為企業家提供了更好的條件擴展業務,從而推動商品及服務的擴張和創新,並為數百萬巴西人帶來更多就業機會和收入增加。



Augusto Pestana續指,就如巴西加入經濟合作暨發展組織(OECD)時表明,巴西正以務實和勇氣加快實現現代化及向世界開放市場,並已成為一個尋求最佳標準和實踐的國家。







