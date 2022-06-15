Wednesday, 15 June 2022, 14:27 HKT/SGT Share:

來源 The Harbour School 《護 · 聯網》與港灣學校合辦「e.a.r.t.h.計劃」

香港, 2022年6月15日 - (亞太商訊) - Lifewire《護‧聯網》與港灣學校合辦「e.a.r.t.h.計劃」，將擁有過百年歷史的法定古蹟「大潭篤原水抽水站員工宿舍群」復修及活化成為幼童而設的生態校園「Earth Campus」，為3至8歲學童提供約150個學額（初步擬定為PN至K3級別）。港灣學校是一間本地國際學校，提供K至12班級，以備受肯定的世界級海洋科學課程和共融教育聞名。Earth Campus 鄰近大潭水務文物徑，具有悠久的香港水務、建築及工程歷史，適合建立公共空間並舉辦將開放予公眾參與的休閒及文化活動，包括導賞團、與大自然有關的活動、身心靈健康課程及藝術音樂活動等。校舍建成後將設有水務展覽館，展示香港的供水歷史及大潭篤原水抽水站員工宿舍的歷史價值。擬建的新附樓屋頂設有觀景台，使公眾可以觀賞原水抽水站的整個立面和周邊環境，以及提供公共活動及展覽空間。



是項翻新活化工程是政府「活化歷史建築伙伴計劃」第六期活化計劃的重點項目，預計2028年落成。Earth Campus的校舍將採取「最小干預」和「可還原」的設計原則，設法保留法定古蹟的原貌。項目落成後，校方將提供導賞團，讓市民了解大潭篤原水抽水站員工宿舍以及周邊地區，於建築的歷史價值，以及其古蹟群的活化過程。項目更會與社區及理念契合的非政府組織合作，向弱勢家庭及邊緣青少年在內的對象提供就業機會。



Lifewire《護‧聯網》為註冊慈善機構，願景是透過支持教育和全人發展，協助社會有需要人士自立，並幫助罕見病童及其家庭。其合作夥伴港灣學校是一間具前膽願景的國際學校，為主流及特殊教育需要學生提供切合個人需要的教學。港灣學校的優質體驗式學習課程備受國際肯定，曾屢獲殊榮，在Hong Kong Living’s Education Awards 2021中，港灣學校被評為最佳國際學校，並憑籍其優秀的社會研究課程和科技計劃獲獎。在2022年國際學校獎中，港灣學校憑海洋科學課程獲獎，並於環保促進會舉辦的首屆可持續發展目標成就獎中獲得優秀獎。



Lifewire《護‧聯網》董事及斯程教育創辦人彭一心小姐表示：「非常感激在構想這次『e.a.r.t.h.計劃』的過程中，能夠得到政府及大潭社區的支持，包括大潭篤村水陸居民聯誼會、大潭篤龍舟會及香港童軍總會等等。我們很興奮能夠與港灣學校的教育專家合作，為未來的共融學校發展開創先河。 Earth Campus 不僅為學生提供香港少有的獨特體驗式學習環境，亦會為社區帶來一個環境優美的風景勝地，鼓勵公眾欣賞本土文化，並促進歷史和文物保育。」



港灣學校校長Dr. Jadis Blurton表示：「我們很榮幸能與Lifewire《護‧聯網》、政府和大潭社區合作，一起合辦這項對香港歷史文化有重大意義的計劃。Earth Campus靠近海邊，為我們曾獲獎項認證的海洋科學，以及富獨特體驗、跨學科、講求主動性和親身實踐的社會研究課程，創造了理想環境。港灣學校照顧學生的多樣性，自2007年以來一直主張創新教學，為不同學習程度的學生提升能力及提供愉快學習體驗。我們很高興有機會為感興趣的公眾人士設計各種活動，讓更多人認識這個地方美麗的建築、生態和遺產。」



港灣學校家長 Ms. Carolyn Campbell表示：「儘管我三個孩子的學習進度不同，其中一個更有特殊學習需要，港灣學校的共融價值觀以及針對學生個人特性而釐定的教育方針，令我的三個孩子得以於同一家學校一起學習，這在傳統的本地課程體系中未必可實行。Earth Campus將有效為各類型學生提供接受優質教育的機會。」



「e.a.r.t.h.」五個字母分別代表「eco」、「art & culture」、「revitalisation」、「technology」及「heritage」，涵蓋了整個計劃的重點，即運用綠色建築活化古蹟，並以保護遺產、保育生態，以及推廣藝術、科學及文化為主。Earth Campus將會為學生提供大量戶外學習體驗和親近大自然的機會，亦將設立水務展覽館展出蜑家人及香港水務歷史。為更有效融合自然美景及教與學，我們將透過「e.a.r.t.h.計劃」為大眾舉辦生態導賞團、紅樹林種植、大自然探索、身心靈活動及其他家庭休閒活動，鼓勵公眾參與、了解大潭水務文物徑以及欣賞周邊大自然美景。



關於 Lifewire《護．聯網》

Lifewire《護‧聯網》於2014 年創立的註冊慈善機構，致力凝聚各界企業、商會、組織及義工團隊，協助罕見病病童及病患家庭籌募醫療及日常開支，為他們提供支援及輔導，並向社會宣揚關注罕見病訊息。由成立至今，Lifewire一共為逾600個家庭籌得逾1,800萬港元善款。Lifewire《護‧聯網》的使命還包括生命教育，透過定期走訪校園，向學生分享罕見病患者的生命故事，藉此鼓勵罕見病患者並啟發學生珍惜生命。



關於港灣學校

港灣學校（The Harbour School）是一間提供K至12班級的國際學校， 旨在通過採用高度個性化的教學方法來釋放每個學生的最佳潛能。港灣學校創立於2007年，以追求卓越的教學質素享譽全球。港灣學校採用國際教學範例並以美式課程為教學藍本，並特別教授適用於21世紀的技能，包括解難、溝通、團隊合作、創造力和創新等。在Hong Kong Living’s Education Awards 2021中，港灣學校被評為最佳國際學校，並憑著其社會研究課程和科技計劃獲獎。在2022年國際學校獎中，港灣學校憑其海洋科學課程獲獎，並於環保促進會舉辦的首屆可持續發展目標成就獎中獲得優秀獎。更多資訊可瀏覽 www.ths.edu.hk。



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