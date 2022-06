Wednesday, 15 June 2022, 11:11 HKT/SGT Share: 興業銀行:助企紓困出實招 穩住經濟基本盤

香港, 2022年6月15日 - (亞太商訊) - 今年以來,興業銀行堅持穩字當頭、穩中求進,聚焦重點領域、薄弱環節,持續加大實體經濟金融支援,通過拓寬融資管道、開闢綠色審批通道、下調貸款利率、減費讓利等方式綜合施策,打通融資“阻梗塞”, 拓寬企業“融資路”,為穩住經濟大盤貢獻興業力量。截至5月末,興業銀行以企業客戶為主的對公貸款餘額2.35萬億元,較年初新增1950多億元。

興業銀行杭州分行針對物流企業特點,陸續推出無還本續貸、純信用貸款等一系列服務方案,保障物流企業的日常運營。

興業租賃支持5家唐山市物流公司採購125台新能源重卡,保障運輸“生命線”

皇寶(石獅)實業有限公司生產車間

遼寧省農藥有限公司在為春耕集中備貨

四川飛亞動力科技股份有限公司生產車間

打通“阻梗塞” 為物流暢通“加油”



貨運物流關係百姓生活,關係國民經濟的發展和產業鏈的迴圈。今年以來疫情呈現多點散發、反復多變的態勢,部分貨運物流企業的正常經營受到巨大衝擊。



杭州乾元物流有限公司是“餓了麼”的配送加盟商,擁有日處理“餓了麼”配送5萬單的能力。隨著4月份杭州疫情的持續升級,封閉區逐漸增加,但公司運力不減,“騎士”們始終穿梭在城市的大街小巷,滿足千家萬戶的物資需求。疫情期間,企業資金需求大,且在興業銀行的貸款即將到期。得知這一情況後,興業銀行開通綠色通道,為企業辦理260萬元無本續貸的“連連貸”業務,解除了企業的後顧之憂。無錫睿航物流公司也是興業銀行“連連貸”的受益者,在150萬續貸資金支持下,短時間內還貸資金和流動資金雙重壓力迎刃而解。



據悉,疫情期間,興業銀行持續加大對貨運物流迴圈暢通的金融支持力度,對承擔疫情防控和應急運輸任務較重的運輸物流企業開闢“綠色通道”,優化信貸審批流程,提供靈活便捷金融服務,對於因疫情影響償還貸款暫時困難的運輸物流企業,給予貸款展期和續貸安排,幫助貨運物流行業紓困解難,以金融之力為物流暢通“加油”,保障供應鏈產業鏈安全。



“疫情反復讓我們經營壓力倍增,借助興業銀行數位供應鏈產品,我們成功獲得300多萬元的貸款額度,讓我們面對疫情更加從容!”一家唯品會合作企業負責人表示。



興業銀行持續完善數位供應鏈金融產品服務體系,與福州朴朴和廣州唯品會等生鮮類及服裝類電商平臺合作,通過興享供應鏈平臺與電商供應鏈平臺創新融合,“一戶一策”為電商平臺上游供應商提供量身定制的一站式供應鏈金融服務,有效解決了疫情期間民生保供平臺上游供應商的臨時性資金需求,持續提升融資便捷性和可得性。



運輸車輛是物流暢通的生力軍,興業銀行發揮綜合經營優勢,與旗下興業租賃公司協同聯動,為物流企業採購新能源重卡提供租賃資金支持,保障運輸“生命線”。



唐山港地處環渤海經濟帶核心地區,承擔著環渤海地區鋼鐵、煤炭、汽車等工業大宗商品的吞吐任務。疫情期間,唐山港區大宗商品運輸需全力保障,當地多個物流公司提出增購新能源重卡需求,急需金融支持。興業銀行全資子公司興業金融租賃利用自主開發的普惠金融科技系統,在不足十天時間內,以融資租賃形式支持5家唐山市物流公司採購125台新能源重卡,採購金額8200多萬元,當月即投入到唐山港區運輸保供隊伍中。



普惠支小支農 穩住經濟“底盤”



溫州和喜和貿易有限公司是一家從事花崗岩、玄武岩等碎石建材的傳統貿易型小微企業。因2022年春季疫情在長三角區域突發,企業外輸物流受到衝擊,大量石材囤積港口無法及時運輸至下游客戶,企業回款時間不斷被延後,面對即將到期的100萬元貸款犯了難。興業銀行溫州分行得知情況後,主動與企業負責人溝通瞭解情況,為企業延長貸款六個月,全力幫助企業渡過難關。



小微企業背後是千千萬萬的家庭和就業,是穩經濟的基本盤。興業銀行針對小微企業等受困市場主體,強調不得盲目限貸、抽貸、斷貸,通過提供中長期貸款、降低利率、展期或續貸支援等方式,不斷提升小微企業融資便利度和可得性。同時,積極探索數位化金融服務新模式,努力實現小微企業貸款“增量、擴面、降價、提質”,為保市場主體注入更多金融活水。



“早上到公司瞭解情況,下午就放款了,效率真是高!”在收到興業銀行泉州分行發放的970萬元製造業企業貼息貸款後,皇寶(石獅)實業有限公司負責人欣喜地說。



皇寶實業是一家從事漂染的高新技術製造企業,受疫情影響,該公司銷售貨款回籠較慢,急需資金用於穩定生產經營。興業銀行泉州分行在開展支援復工複產專項走訪中瞭解到企業的情況後,立即協助企業通過福建金服雲平臺開設的“製造業中小微企業融資支持專項”專區申請辦理,並于當天順利放款,大大節省了企業成本。



作為平臺建設運營方,興業銀行依託福建金服雲平臺,將大資料持續轉化為生產力,廣引金融活水,為中小微企業提供更加便捷、精准的金融服務,截至目前,已解決中小微企業融資需求突破1500億元,解決了36000家企業和個體工商戶43800多筆貸款資金的燃眉之急。同時該行還充分利用互聯網和大資料技術,開發了具有“線上申請、線上審批、線上放款、隨借隨還”特點的“快易貸”“合同貸”“e票貸”等線上融資產品,為政府採購、供應鏈上下游、銀稅互動等不同場景下的小微企業提供全流程的線上融資服務。



在服務小微企業的同時,興業銀行聚焦糧食安全,圍繞春耕備耕、糧食流通收儲加工等全產業鏈,制定差異化信貸支持措施,加大對涉農主體的支持力度,為農業生產送來普惠“及時雨”。截至4月末,興業銀行涉農貸款餘額5172億元,較年初增加509億元,增速10.9%。



5月份,河南省8500萬畝小麥陸續成熟並進入收穫期,一派豐收景象豐收在望。在新鄉輝縣,由於去年遭受水災比較嚴重,小麥播種比往年播種要晚,但農戶們比往年更加渴望豐收。興業銀行新鄉分行迅速開闢綠色通道,3天內為輝縣市金穗糧油有限責任公司完成1000萬元“糧儲貸”的放款,確保顆粒歸倉,農民“糧出手”“錢到手”。



在東北糧倉遼寧,嚴峻的疫情,給遼寧省農藥有限公司集中備貨工作造成不小的挑戰,如不及時解決資金問題,將直接影響當地的春耕進度。



借助綠色審批通道,興業銀行瀋陽分行迅速向企業發放了5000萬元貸款,極大緩解了企業的備貨困擾和資金周轉壓力,有效保障疫情防控期間春耕農資產品數量足、價格穩,為守護東北大糧倉貢獻金融力量。



拓寬融資“高速路” 降低企業“負荷量”



在幫助企業紓困過程中,興業銀行在對企業加大信貸支援的同時,還創新融資方法,“商行+投行”拓寬企業融資的高速路,並通過減費讓利等舉措,降低企業負荷,讓企業輕裝上陣。



四川飛亞動力科技股份有限公司是一家汽車零部件製造商,是國家級“專精特新”小巨人企業。日前,為滿足該企業日常經營周轉資金需求,興業銀行應用“技術流”體系,給予該公司信用免擔保授信額度1000萬元,有效滿足了公司的融資需求,支持該公司持續發展壯大。



相對于傳統以企業財務狀況為依據的“資金流”評價體系,“技術流”評價體系涵蓋8個一級指標、17個二級指標,著重考察企業科技創新能力,並根據指標分值,給予企業技術流評級,破除了科創企業的融資難題。截至5月末,興業銀行通過“技術流”評價體系累計向企業投放資金餘額726億元。



青島航大新材料技術有限公司憑藉國際領先的自主智慧財產權實現產學研的有機融合,並於2017年正式投入汽車輕量化材料的生產,近兩年來穩步推進環保生產轉型,並階段性停產轉移生產基地,讓這家初創期企業資金面雪上加霜。



興業銀行青島分行深入調研後,發現企業在企業供應鏈中具有核心競爭優勢,市場前景廣闊,為企業量身設計了以私募股權基金投資為依據的“投聯貸”專屬服務方案,於今年5月末完成全部1000萬元放款,並提供優惠利率,極大緩解了企業融資難題。



讓企業跑起來,拓寬融資“高速路”的同時,必須降低企業負荷量。興業銀行圍繞企業減費讓利出臺一系列政策,持續加大減費讓利力度,為市場主體紓困減負,幫助其渡過難關,恢復發展。4月份,興業銀行新發放普惠小微企業貸款加權平均利率較2020年12月下降47BP。為進一步加大減費讓利力度,該行在貫徹落實人民銀行等四部委發佈的《關於降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》要求基礎上,自主加大減費讓利力度,自2022年4月30日起,將對公帳戶/收支控制費、帳戶資訊查詢費、組合簽章管理費等8個收費細項調整為免費,還適當下調部分與客戶日常基礎結算相關的專案收費標準,主動降低企業負擔。僅今年一季度,該行服務收費減免金額約19億元。





