市場首批科創票據花落興業銀行

香港, 2022年6月15日 - (亞太商訊) - 6月14日,興業銀行主承銷的市場首批用途類科創票據成功發行,為象嶼集團募集資金10億元,專項用於廈門天馬顯示科技有限公司建設第六代柔性主動矩陣有機發光二極體(AMOLED)項目生產線項目,該項目為國內最大的柔性AMOLEO單體工廠。



此前,興業銀行已於6月初主承銷落地市場首批2單主體類科創票據,為中交第二航務工程局有限公司、雲南省建設投資控股集團有限公司合計募集資金15億元,支持科技創新引領產業升級。



“科創票據精准支援了科創領域企業融資需求,進一步拓寬了債券支援實體經濟路徑,為科創領域提供了低成本直達資金,有效助力資本市場服務國家創新驅動發展戰略。”興業銀行投資銀行部總經理林舒表示。



據瞭解,5月20日,交易商協會整合高成長型企業債務融資工具、雙創專項債務融資工具和創投企業債務融資工具三大科技創新主題融資產品工具箱,升級推出科創票據,支援科創企業發債用於生產經營,非科創企業發債用於科創領域的股權投資、基金出資、專案建設等,引導資金向科技創新領域集聚,助力加快建設科技強國。







