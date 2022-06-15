市場首批科創票據花落興業銀行

|
|
|Wednesday, 15 June 2022, 10:55 HKT/SGT
|
香港, 2022年6月15日 - (亞太商訊) - 6月14日，興業銀行主承銷的市場首批用途類科創票據成功發行，為象嶼集團募集資金10億元，專項用於廈門天馬顯示科技有限公司建設第六代柔性主動矩陣有機發光二極體（AMOLED）項目生產線項目，該項目為國內最大的柔性AMOLEO單體工廠。
此前，興業銀行已於6月初主承銷落地市場首批2單主體類科創票據，為中交第二航務工程局有限公司、雲南省建設投資控股集團有限公司合計募集資金15億元，支持科技創新引領產業升級。
“科創票據精准支援了科創領域企業融資需求，進一步拓寬了債券支援實體經濟路徑，為科創領域提供了低成本直達資金，有效助力資本市場服務國家創新驅動發展戰略。”興業銀行投資銀行部總經理林舒表示。
據瞭解，5月20日，交易商協會整合高成長型企業債務融資工具、雙創專項債務融資工具和創投企業債務融資工具三大科技創新主題融資產品工具箱，升級推出科創票據，支援科創企業發債用於生產經營，非科創企業發債用於科創領域的股權投資、基金出資、專案建設等，引導資金向科技創新領域集聚，助力加快建設科技強國。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|June 15, 2022, 11:11 HKT/SGT
|興業銀行：助企紓困出實招 穩住經濟基本盤
|June 15, 2022, 10:48 HKT/SGT
|力保市場主體 興業銀行零售普惠小微貸款餘額超2200億元
|June 8, 2022, 09:42 HKT/SGT
|助力華峰集團跨境並購 興業銀行跑出金融加速度
|June 8, 2022, 09:35 HKT/SGT
|興業銀行落地市場首批中小企業外匯美式期權業務
|May 12, 2022, 21:01 HKT/SGT
|興業銀行完成境外《可持續金融共同分類目錄》綠色債券定價
|Apr 8, 2022, 12:06 HKT/SGT
|興業銀行境外債券承銷業務一季度領跑市場
|Feb 25, 2022, 21:27 HKT/SGT
|「興」暖香江 同「興」抗疫 興業銀行香港分行向葵青、荃灣社區捐贈抗疫物資
|Nov 16, 2021, 19:48 HKT/SGT
|興業銀行成功發行首期境外綠色存款證
|Oct 22, 2021, 19:45 HKT/SGT
|首批！興業銀行獲得跨境理財通試點資格
|Sept 24, 2021, 16:26 HKT/SGT
|「南向通」開通首日 興業銀行達成首批交易
|Aug 31, 2021, 15:59 HKT/SGT
|興業銀行落地首筆跨境SOFR貸款并配套利率掉期服務
|Aug 27, 2021, 15:28 HKT/SGT
|興業銀行發布2021年半年報：總資產破8萬億 淨利潤同比增長23%
|Aug 6, 2021, 10:20 HKT/SGT
|興業銀行榮獲2021年「亞洲地區最佳數字化財富規劃私人銀行獎」
|June 17, 2021, 17:38 HKT/SGT
|植綠不輟 久久為功 興業銀行再獲《亞洲貨幣》兩項大獎
|June 4, 2021, 11:21 HKT/SGT
|興業銀行發行境外「碳中和」主題綠色債券
|May 18, 2021, 15:21 HKT/SGT
|福布斯2021全球上市公司2000強發布 興業銀行躋身50強
|May 13, 2021, 12:50 HKT/SGT
|興業銀行榮獲2020年度十佳社會責任機構獎
|Apr 29, 2021, 17:41 HKT/SGT
|興業銀行首季「開門紅」營收淨利潤雙雙兩位數增長
|Apr 26, 2021, 10:48 HKT/SGT
|首家采納聯合國「立即實施氣候中性」倡議 興業銀行開啟碳中和特色探索之路
|Apr 16, 2021, 18:38 HKT/SGT
|興業銀行發布2020年年度可持續發展報告