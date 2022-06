Wednesday, 15 June 2022, 10:48 HKT/SGT Share: 力保市場主體 興業銀行零售普惠小微貸款餘額超2200億元

香港, 2022年6月15日 - (亞太商訊) - “今年的櫻桃收購,我們心裡特別有底氣,興業銀行為我們線上發放了200萬元信用貸款,幫了我們櫻桃果農的大忙。”大連金普新區大蓮泡村的櫻桃大棚裡,大連一家果業集團工作人員正在忙碌收購果農剛採摘的櫻桃,正是這筆貸款,讓該果業集團有充足資金在各村設立收購點,也讓果農不再為櫻桃的銷路擔憂。



3月以來,受新一輪疫情影響,很多小微企業、個體工商戶經營受困。興業銀行心系實體,風雨同舟,堅決貫徹黨中央國務院決策部署要求,以自身零售信貸體制機制改革為契機,著力完善“敢貸、願貸、能貸、會貸”長效機制,全面提升小微企業及個體工商戶零售信貸的可得性、覆蓋面與便利度。截至2022年4月末,興業銀行零售普惠型小微貸款餘額超2200億元,較年初增長11%,當年個人經營貸發放逾700億元,為“保市場主體保就業保民生”輸送源源不斷的金融活水。



健全機制 確保敢貸願貸

實現普惠金融可持續發展,離不開體制機制保障。今年以來,興業銀行啟動實施包括零售條線等在內的體制改革,在總行層面成立一級部門零售信貸部,進一步深化零售信貸業務集約化經營,建立更加敏捷高效的零售信貸工廠,提升普惠金融服務水準。



在制度層面,該行出臺《興業銀行零售小微貸款業務盡職免責實施細則》,明確零售小微企業貸款業務盡職免責的認定標準、免責範圍等,進一步激發基層服務小微企業的內生動力。同時全面加快數位化轉型,持續推進“天網工程”建設,以“資料+模型+系統+場景”為切入點,打造開放共用、資料驅動、模型探索、敏捷運維的零售智慧風控中台,目前一期工程已上線,實現了全集團自然人風險資料的整合、共用與分層,支持對零售信貸風險的全方位掃描,全面提高了貸前、貸中、貸後風險甄別和預警能力,為高品質開展零售信貸業務保駕護航。



創新產品 夯實能貸基礎

興業銀行鼓勵各分行結合當地特色產業開展個人經營貸業務,形成“一行一策、一戶一策”的貸款解決方案,為不同行業、不同經營群體提供融資支援,力爭做到“哪裡有需求,哪裡就主動對接服務”。



快經貸、商車貸、產業園區貸、創業貸、光伏貸……截至2022年4月末,興業銀行共計落地逾200個“興惠貸”特色服務專案,覆蓋全國200多個城市,有效滿足小微企業資金周轉需求,為地方經濟注入生機與活力。



為滿足客戶對貸款時效性、便捷性的要求,興業銀行還自研創設了消費興閃貸、經營興閃貸等全線上化個貸產品,並推出了針對存量經營貸客戶無還本續貸的產品“連連貸”,針對房貸客戶先還利息、暫緩還本金的產品“隨薪供”等特色產品,靈活滿足客戶差異化需求,精准匹配最合適的產品。



科技賦能 提升會貸能力

興業銀行不斷強化科技賦能,加快推動零售信貸向“個性化、便利化、智慧化”升級。部分業務可實現當天放款,有的信用類貸款可實現秒級審批放款。



例如,該行推出的個貸數位化應用項目之一“興通途”可以實現個貸從進件、審批到放款全線上操作,客戶通過“個貸工作室”“二維碼收件”等線上功能即可實現貸款線上申請,服務體驗大大提升。



與此同時,興業銀行“興智匯”APP線上審批功能可實現審批人員在移動端處理業務,讓常在外跑業務的客戶經理也可不受地理限制,隨時隨地移動辦公。“不管是我們自己處理業務,還是幫客戶查詢審批進度,都非常方便。”基層的客戶經理們紛紛點贊。







