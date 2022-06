iRad於今年內開設三間全新醫學掃描診斷中心

香港, 2022年6月14日 - (亞太商訊) - 黑桃資本有限公司(「黑桃資本」)旗下的醫療健康業務卓智醫療控股有限公司(「iRad」)剛宣布,為針對香港市場對影像診斷服務持續上升的需求,其於2022年的首半年已開設多三間醫學掃描診斷中心,為客戶提供全面的醫學掃描診斷服務,包括磁力共振(MRI)、電腦掃描(CT Scan)、2D和3D乳房造影、超聲波和X光等。同時iRad繼續與多間國際知名保險公司、政府機構、著名私家醫生、本地醫療集團、跨國企業、香港上市公司及非牟利機構展開合作,藉此擴闊強大的客戶網絡。

iRad市場總監Crystal Yeung女士及iRad行政總裁Kin Wong先生

繼今年第一季開幕的旺角雅蘭中心13樓後,iRad在6月上旬於中環核心商業地段再度擴張,選址中環皇后大道中139號 The L. Place 12及13樓全層,毗鄰多幢甲級商業大廈,距離中環中心(The Center)的士站更是少於30秒的步行路程。顧客可於The L. Place門前上落車,方便一眾行動不便的人士。此中心更增添共三部新型號MRI及CT掃描儀器,確保為顧客提供更高影像質素。



iRad行政總裁Kin Wong先生表示:「iRad為獨立醫療機構,我們並不隸屬任何醫療集團。作為香港最具規模的私營專業醫學掃描診斷中心,iRad成立至今近17年,我們與時並進,不斷加裝更多高端儀器和吸納不同專業醫療人才,一直致力為每位病人及合作夥伴提供最佳的醫療體驗。由於人口老化等問題對醫療系統帶來壓力,加上社會健康意識提高,更多人希望透過全身磁力共振(Whole Body MRI)來進行檢查,及早發現身體異常的情況。現時,iRad合共擁有7間掃描診斷中心,其醫療團隊更擁有約120名員工,包括放射科醫生、放射科技師、護士和支援人員,服務近80萬位病人。在醫療數據全數碼化的趨勢下,我們今年亦會對現有的基建系統進行技術升級,使醫生能夠更快捷地收到病人影像,滿足電子化即時存檔需求,大大縮短報告時間,令整個過程更具效率。」



有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室,負責管理何先生的私人資產發及財富項目。總部設於香港,公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目,而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業,同時保持多元化資產類別,投資組合包括股票、債券、醫療科技、文化產業、綠色能源、房地產和上市前投資的項目。於2021年7月,由黑桃資本附屬公司為作為發起人的特殊目的收購公司Black Spade Acquisition Co(紐交所股份代號:BSAQ)於紐約證券交易所掛牌上市。



有關卓智醫療控股有限公司

卓智醫療控股有限公司是香港最大的專業醫學掃描診斷集團。卓智醫療成立於2006年,現已發展成為領先的醫學掃描診斷平台,並擁有多個服務點,提供全面的醫學掃描診斷服務包括磁力共振 (MRI)、電腦掃描(CT Scan)、2D和3D乳房造影、超聲波和X光。卓智醫療為公營及私營醫療機構提供服務,並與不同的非政府機構建立合作夥伴關係,目的是使公眾能夠獲得醫學掃描診斷服務。





