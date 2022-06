Tuesday, 14 June 2022, 14:21 HKT/SGT Share: 快狗打車GOGOX登陸港股市場 增長潛力優厚

香港, 2022年6月14日 - (亞太商訊) - 亞洲主要的線上同城物流平台GOGOX HOLDINGS LIMITED快狗打車控股有限公司公佈於香港聯交所主板上市詳情,集團計劃發售合共31,200,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定),發售價為每股股份21.50港元。香港公開發售將於2022年6月14日(星期二)開始,並於2022年6月17日(星期五)中午十二時結束,集團股份預計將於2022年6月24日(星期五)開始在香港聯交所主板買賣,股份代號為2246。



集團業務覆蓋亞洲五個國家及地區(即中國內地、香港、新加坡、韓國及印度)共340多個城市,根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年交易總額計,集團是中國內地第三大線上同城物流平台,亦是香港市場領導者,於香港的市場份額達50.9%。集團擁有並經營兩個獲高度認可及值得信賴的品牌:中國內地的快狗打車及亞洲其他國家和地區的GOGOX,服務包括平台服務、企業服務及增值服務。



儘管受到COVID-19疫情影響,集團的海外業務於業績記錄期仍實現了強勁增長,且其收入貢獻亦穩步增長。於2018年、2019年、2020年及2021年,集團海外業務所產生的收入分別佔總收入的26.5%、35.4%、47.1%及48.0%。



高度可擴展的商業模式



藉著在中國內地的快狗打車和海外市場的GOGOX等高知名度品牌,集團已在用戶基礎、運營效率及技術方面建立競爭優勢。集團在技術驅動、輕資產的業務模式下營運,以具成本效益的方式建立業務並擴大市場版圖,並已取得良好業績。在中國內地,集團每當開拓一個新城市時,將會部署當地銷售人員迅速建立起當地用戶網絡;而海外市場方面,於2021年末,集團已與48家擁有成熟的客戶網絡、領域知識及技術訣竅的傳統物流平台合作,透過集團的靈活物流能力互相補足。



擁有先進的技術能力及服務企業客戶的良好業績記錄



集團利用先進的技術和人工智能驅動的算法,創建能夠快速有效地響應動態用戶需求的彈性物流解決方案。集團先進的匹配系統及路線技術有助集團優化服務費、托運人支付的運費、司機收入並最終有助優化集團的財務表現。



集團服務企業客戶的豐富經驗使其從競爭對手中脫穎而出。集團通過提供定制物流方案,滿足各行各業對物流配套不斷變化的需求,達至持續增加用戶基礎,提高企業客戶粘性及滿意度。四年間,累計企業客戶從2018年12月31日的16,000家,上升超過一倍至2021年12月31日的39,000家,涵蓋中小企業及大型企業。



以輕資產模式擴展服務網絡並擴大企業客戶基礎



集團計劃進一步拓展現有的市場份額,同時通過戰略合作、投資和收購等方式開拓亞太地區的其他潛在市場。集團亦計劃繼續專注深挖企業客戶基礎,增加企業服務的收入貢獻,並進一步挖掘社交電子商務及社區團購服務等新興行業企業客戶的物流需求,提供更多元化的服務,包括冷鏈運輸、特殊運輸要求及逆向物流。



探索多元化變現機會並致力成為一站式物流平台



集團旨在成為一站式物流平台,計劃為托運人、司機及生態系統中的其他參與者擴大增值服務範圍以加速飛輪效應,並打算通過引入汽車製造商、經銷商及加油站運營商等其他第三方服務供應商,補充集團服務產品並進一步擴展業務生態系統,使集團能提高用戶留存,同時增加變現渠道。





