Friday, 10 June 2022, 15:58 HKT/SGT Share:

來源 APEX-BRASIL 巴西出口投資促進局攜手美洲開發銀行及巴西聯邦政府舉辦第五屆巴西投資論壇 積極推動巴西優質投資機會

上海, 2022年6月10日 - (亞太商訊) - 巴西出口投資促進局（「ApexBrasil」）與美洲開發銀行及巴西聯邦政府共同舉辦拉丁美洲最大的招商引資論壇–第五屆巴西投資論壇（「BIF」或「論壇」）。論壇將於2022年6月14日至15日舉行，屆時將分享多個優質投資項目及介紹巴西商業環境的演變。



BIF將匯聚巴西聯邦及州政府代表以及多家領先跨國公司的行政總裁，並舉行多場主題演講及座談會，涵蓋各種熱門話題，包括巴西最新的商業環境、創新的商業模式、股權投資方案、全球價值鏈的發展動向。論壇期間，巴西官方當局和全球商界領袖將就各個戰略性行業的投資趨勢進行交流，如農業、基建、能源、房地產、創新和信息技術等。



BIF不但成功邀請政府代表及全球商界領袖進行高級別座談會，更為巴西的公共及私人項目提供吸引海外投資的機會，以建立更強大的商業網絡。鑒於2019冠狀病毒病持續，BIF今年將採用線上線下混合形式，現場參加人數有限。多個團隊、權威人士、領先跨國公司高管及各領域的專家將以直播形式參與論壇，直播內容將實時翻譯為葡萄牙語及英語。參會者可以通過線上對話間與潛在的巴西合作夥伴建立業務聯繫及進行互動。交流平台將於論壇開始前向參會者開放。請通過以下連結查看更多有關BIF的詳細資訊及免費登記參與活動。



2022年巴西投資論壇(BIF)詳情



日期: 2022年6月14日 – 上午9點至下午6點 (巴西時間)

2022年6月15日 – 上午9點至下午12點30分(巴西時間)

語言: 葡萄牙語及英語

登記連結: https://www.brasilinvestmentforum.com/br/en.html

參會費用: 免費





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