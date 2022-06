Wednesday, 8 June 2022, 09:42 HKT/SGT Share: 助力華峰集團跨境並購 興業銀行跑出金融加速度

香港, 2022年6月8日 - (亞太商訊) - 一筆1億美元的跨境並購融資業務,從業務啟動到貸款落地,需要多長時間?興業銀行給出的答案是:5個工作日。



近日,國內新材料行業領軍企業華峰集團收購美國杜邦旗下剝離出的生物基產品相關業務及技術正式完成交割,興業銀行為該筆並購交易提供1億美元跨境並購資金支持,這是目前為止華峰集團規模最大的一筆海外並購交易。



據介紹,興業銀行在獲悉華峰集團跨境並購融資需求時,距離交割日僅剩10個工作日,為確保交割順利完成,並購資金須提前到賬。興業銀行迅速行動,立即啟動敏捷柔性工作機制,成立由總行投資銀行部、企業金融風險管理部、杭州分行及下轄溫州分行組成的專項工作小組,總分支、多條線、多部門聯動、平行作業,不分晝夜全力推進,最終僅用5個工作日即完成業務報告、審查審批、貸款發放的全部流程,在交割日前順利放款。



華峰集團相關負責人表示,本次收購的生物基PDO與PTT等產品,可替代華峰集團現有的部分原料來生產環保型聚氨酯產品,推動可持續材料規模化,對華峰集團構建綠色產業鏈、產品鏈及提升價值鏈,增強華峰現有產業的協同能力,加快綠色新技術與產業轉型升級具有重要意義。



本筆跨境並購融資業務的落地,正是興業銀行發揮“商行+投行”優勢,強化產業鏈供應鏈金融服務,加快推動我國產業綠色轉型升級的生動實踐。“我們將進一步提高政治站位、強化責任擔當,堅持穩字當頭、穩中求進,把穩增長放在更加突出位置,聚焦重點區域、重點領域、薄弱環節,持續加大製造業、綠色發展、科技創新、鄉村振興等金融支持力度,為穩住經濟大盤、推動經濟社會高品質發展作出更大貢獻。”興業銀行投資銀行部負責人表示。





