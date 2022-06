Thursday, 2 June 2022, 11:05 HKT/SGT Share:

來源 Verisk Analytics, Inc. Verisk 攜手安盛再保險在中國推出健康風險評級工具 - 安盛天平使用Verisk的健康風險評級工具分析非標體健康風險

上海, 2022年6月2日 - (亞太商訊) - 全球领先的数据分析提供商Verisk(纳斯达克代码:VRSK)荣幸宣布,医疗(再)保险服务商AXA Life & Health Reinsurance Solutions使用Verisk的健康风险评级工具,为其中国保险合作伙伴提供自动化核保能力,将患有既往症的人群纳入可保范围。



Verisk的健康风险评级工具将被AXA命名为Intelligent Medical Acceptance Tool(IMPACT)推向市场,后者是AXA Life & Health Reinsurance Solutions的承保平台,旨在服务与公司合作的保险公司和经纪人。IMPACT和Verisk健康风险评级工具会自动评估投保人已有的疾病情况,帮助保险公司和经纪人实时做出承保决策,如附加保费和除外责任。总部位于上海的安盛天平(AXA Tianping)是第一家在北亚市场采用IMPACT的保险合作伙伴。



AXA Life & Health Reinsurance Solutions首席执行官Laurent Pochat-Cottilloux表示:“为患有既往症的人群提供保险过去一直是一项挑战,因为需要借助繁琐的人工核保流程。通过IMPACT引入健康风险评级工具后,我们的保险合作伙伴能够为分销商和投保人提供全面的数字化客户旅程,在中国市场上做出更高效、更复杂的承保决策。”



在IMPACT平台的帮助下,保险客户将能够使用健康风险评级工具的动态问题集合阐明自身医疗状况的详细信息,随后健康风险评级工具会利用先进算法生成相对风险评分,更全面的反映客户的健康风险状况。这一评分基于超过十年医疗索赔和数据情况计算得出,并且根据治疗和技术的最新发展进行了重新校准。



Verisk Life, Health and Travel全球副總裁Rachel Edwards表示:“許多(再)保險公司都認識到,目前醫療保險市場存在明顯的缺口,不符合投保條件但風險可控的客戶難以獲得合適的產品與服務。這是我們在中國市場的一項重要里程碑。我們希望這一發展能夠鼓勵更多保險公司降低對於患有既往症人群獲取醫療保險的門檻。”



Verisk Life, Health and Travel Solutions 可以幫助保險公司自動評估非標體人群的健康風險,從而加快承保速度,擴大產品組合。這些解決方案已經融入了全球各地保險公司、經紀人和分銷商的工作流程,能夠實時分析投保過程中的健康告知信息,並提供關鍵分析意見,幫助保險公司承保健康、旅行和寵物保險。



健康風險評級工具提供多種語言版本,包括簡體中文、繁體中文和越南語。欲了解更多信息,請發送電子郵件至riskrating@verisk.com。



關於AXA Life & Health Reinsurance Solutions

我們可以為您打開獲得安盛集團人壽與健康再保險能力的大門。我們專注全球中低收入市場,提供獨特的“360°全方位再保險”,將再保險、諮詢和服務融為一體。無論您是保險公司、授權承保代理/管理型總代理(MGA/MGU)、保險科技公司還是這些公司的再保險經紀人,我們都可以為您提供合適的解決方案,幫助您實現目標。



AXA Life and Health Reinsurance Solutions Pte. Ltd.註冊地為新加坡,唯一實體編號201112696E。我們的註冊地址為新加坡馬吉街138號世服宏圖#10-01,郵編048946(138 Market Street #10-01 Capita Green, Singapore 048946)。我們是註冊再保險經紀人,受新加坡金融管理局監管。



我們是安盛集團旗下成員,僅針對安盛集團再保險產品提供建議。如果您希望獲得全市場產品建議,請指定一家獨立再保險經紀人,我們可以向其提供安盛集團再保險產品的信息。如有任何疑問,請發送電子郵件至 Enquiries.ALHRS@axa.com。



關於Verisk

Verisk(納斯達克代碼:VRSK)為保險、能源和專業市場以及金融服務行業客戶提供預測分析和決策支持解決方案。超過70%《財富》100強企業採用Verisk的先進技術管理風險、做出更優決策、提高運營效率。Verisk的分析解決方案涉及保險承保和理賠、欺詐、合規、自然資源、災難、經濟預測、地緣政治風險,以及環境、社會和治理事宜。Verisk已成立五十週年,公司始終致力創造更美好、更安全、更強健的世界,培養包容和多元的文化,幫助所有團隊成員建立歸屬感。Verisk在近35個國家擁有100多個辦事處,已獲得多個“卓越職場”認證。欲了解更多信息,歡迎訪問:www.Verisk.com。



媒體垂詢:

Michelle Pantina, Verisk

T: +1-551-500-7327

E: michelle.pantina@verisk.com



