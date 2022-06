Wednesday, 1 June 2022, 14:52 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體與中國泰坦能源訂立合作框架協議 銳意攜手推動香港新一代半導體行業的「再工業化」 打造智慧城市新世代

香港, 2022年6月1日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司(「宏光半導體」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6908.HK)欣然宣佈集團於2022年5月31日與中國泰坦能源技術集團有限公司(「中國泰坦能源」;股份代號:2188.HK)訂立合作框架協議(「合作框架協議」),開展為期三年的戰略合作。



中國泰坦能源專注在電子電力領域發展,旨在運用先進的電力電子和自動控制技術,解決電能的轉換、監測、控制、優化、節能和新能源利用的需求。根據合作框架協議,集團與中國泰坦能源擬就中國及香港之快速充電樁技術推廣及產品銷售進行合作,促進雙方在各自領域之優勢互補﹕



一、 中國泰坦能源將為集團打造先進的快速充電樁產品,在香港開展快速充電樁服務並共同推出快速充電系統解決方案提供支援。雙方將善用集團與香港法定機構合作的獨特優勢,共同推進香港於智慧城市方面的發展,升級香港的電動車及充電設施,藉以實現符合國際標準的400千瓦直流充電及利用雲數據及安全監測等智能管理。此新能源快速充電解決方案預計將成為領先的解決方案,同時創造新本地商業模式及投資機會,如建設汽車對電網(V2G)之技術、分佈式儲能及電網級直流變電站等;



二、 雙方將合作研發採用集團所提供的第三代半導體技術的新一代快速充電樁;及



三、 宏光半導體將委聘中國泰坦能源製造並向集團在中國內地及香港之客戶供應其品牌旗下之新一代快速充電樁。



國家之「十四五」規劃下的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》部署了五項戰略任務,包括i)提高技術創新能力、ii)構建新型產業生態、iii)推動產業融合發展、iv)完善基礎設施體系,以及v)深化開放合作;同時明確指出要建立以企業為主體的技術創新體系、加強充換電等的基礎設施,且電池管理系統及電池亦一致被認定為重點開發技術之一。與此同時,香港政府亦公佈了香港電動車普及化路線圖,目標於2050年前達致所有車輛零排放,讓香港有序邁進零碳排放、清新空氣、智慧城市的願景。香港政府近年積極推動「再工業化」,發展以新技術及智能生產為基礎的先進製造業,為宏光導體在發展第三代半導體氮化鎵(「GaN」)的業務注入源源動力。



集團管理層表示很榮幸能與中國泰坦能源成為合作夥伴,以推動香港下一代半導體行業的「再工業化」及香港於智慧城市方面的發展及建設。集團於2021年已獲取六項關於充電站的快速充電蓄電池系統、充電轉換系統及充電模塊以及適用於電動汽車充電站的快速充電設備的專利,而是次合作標誌著宏光半導體逐步邁向收成期之目標,為集團提供以自有品牌於中國內地及香港商業化其快速充電電池產品的機遇,加快實現產能落地之步伐。隨著電動汽車於中國內地及香港日益普及並大行其道,於中港兩地開發及商業化新一代充電樁的業務前景可期。集團將致力探索於香港建立快速充電電池解決方案業務據點之機遇,有信心為自身的業務發展帶來革命性的新氣象。



宏光半導體有限公司(6908.HK)主要在中國從事半導體産品,包括發光二極管(「LED」)燈珠、新一代半導體氮化鎵(「GaN」)芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識,集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用,矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業,並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解决方案。



有關更多資料,請瀏覽:www.hg-semiconductor.com





