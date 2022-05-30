順豐同城ESG報告：以人為本推動數智化社會可持續發展

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|May 16, 2022, 08:00 HKT/SGT
|順豐同城H股全流通申請獲證監會受理 業內：有利於改善流動性和成交量
|Apr 4, 2022, 08:53 HKT/SGT
|第三方即時配送收入第一 順豐同城持續深化全場景及運力池提高盈利能力
|Mar 30, 2022, 17:41 HKT/SGT
|順豐同城全年業績表現亮眼 第三方即時配送收入第一
|Mar 21, 2022, 19:32 HKT/SGT
|順豐同城佈局快速增長行業 蘊藏極大發展潛力
|Mar 10, 2022, 16:40 HKT/SGT
|多點突圍多場景發力 順豐同城構築深厚護城河
|Dec 14, 2021, 16:29 HKT/SGT
|順豐同城今日香港掛牌上市 募資淨額達約20.31億港元
|Dec 14, 2021, 16:25 HKT/SGT
|上市發行價16.42港元引入阿里做基石 順豐同城正式登陸港交所
|Dec 1, 2021, 16:27 HKT/SGT
|紮根即時配送黃金賽道 順豐同城香港招股進行中
|Dec 1, 2021, 16:11 HKT/SGT
|順豐同城於香港招股 市占率穩居第一 前五個月營收超30億
|Dec 1, 2021, 16:07 HKT/SGT
|業務模式獨到 優質賽道新股順豐同城正在招股
|Nov 30, 2021, 16:32 HKT/SGT
|順豐同城開啟招股 近三年收入複合年增速高達120.8%
|Nov 30, 2021, 16:28 HKT/SGT
|即時配送需求強烈 順豐同城今起招股
|Nov 30, 2021, 16:22 HKT/SGT
|順豐同城今起招股 一手入場費3,628港元