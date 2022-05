Friday, 27 May 2022, 17:49 HKT/SGT Share:

來源 IBI Group Holdings Limited IBI宣布收購歐洲戰略物業投資 憑藉穩健的財務狀況擴展至房地產投資領域

香港, 2022年5月27日 - (亞太商訊) - IBI Group Holdings Limited(「 IBI」或「 集團 」;股份代號: 1547) 為一家專注於建築環境的投資控股公司,旗下亦包括提供建築承包服務、分銷高科技和創新建築產品以及空氣質量監測產品的子公司。集團宣佈透過其間接附屬公司IBI International Investment Holdings Limited(「IBI International Investment」或「公司」)已完成收購位於愛爾蘭都柏林的戰略物業投資(「收購」),收購代價約為113百萬港元。

IBI 將收購位於都柏林市中心中央商務區及中心地帶的戰略投資物業Adelaide Chambers

集團一直仔細研究廣泛投資機會,以帶來穩定的現金流及收入。收購涉及一棟多租戶建築,位於愛爾蘭Adelaide Chambers, Adelaide Square, Peter Street, Dublin 8(「該物業」),處於都柏林市中心中央商務區的中心地帶、距離聖斯蒂芬斯格林以西400米處的地段。該物業為一棟四層樓高並附有地下室的建築,其東側有四層的現代化擴建,提供逾19,600平方英呎的商用辦公空間及31個地下停車位。集團認為,由於升級工程及續租,收購事項讓其在未來享有巨大的資本增值潛力。



IBI主席兼行政總裁 Neil Howard先生表示:「我們一直探索廣泛的戰略投資機會,致力為集團及股東創造更大價值。憑藉穩健的財務狀況,我們相信收購事項能為集團提供絕佳的投資機會,以進軍愛爾蘭(歐洲主要的商業及旅遊中心之一)房地產投資領域。都柏林中央商務區充滿活力且具經濟重要性,加上該物業的發展前景令我們對收購事項充滿信心,並欣然期待有關收購將為集團締造穩定的額外收入來源。」



關於IBI Group Holdings Limited(股份代號︰1547)

IBI Group Holdings Limited 為香港主板上市控股公司,專注於建築環境方面的投資。集團的主要投資領域包括建築和裝修承建、提供創新和節能照明及空氣質量檢測產品的企業,以及尋找房地產開發和其他建築環境的投資機會。集團以提供多項專業及優質的產品、服務和客戶體驗為宗旨,為客戶提供具有創新、可持續性、具環境敏感性和影響力的體驗。



有關IBI Group Holdings Limited的詳情,請瀏覽網站:https://ibighl.com/.





