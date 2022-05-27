Friday, 27 May 2022, 10:28 HKT/SGT Share: 寶尊電商2022Q1財報：增值性服務收入強勁增長 科技賦能助力品牌應對疫情衝擊

香港, 2022年5月27日 - (亞太商訊) - 北京時間5月26日，寶尊電商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公佈了截至2022年3月31日的第一季度財報。財報顯示，寶尊2022年第一季度GMV約為170億元人民幣，總淨營收約為20億元人民幣。



寶尊電商創始人、董事長兼CEO仇文彬先生表示：「2022年有著不平凡的開篇，我們目睹著宏觀經濟下行和經濟不確定性對消費者信心造成的衝擊。儘管諸多外部挑戰，我們的戰略業務拓展仍然取得了階段性成果，獲客節奏持續加速。通過持續深挖業務範圍，我們的增值服務收入貢獻不斷攀升，新興渠道布局也進一步推進。在品類多元化、品牌組合優化和技術創新方面的持續努力，極大地幫助我們增強了業務韌性。我們將繼續積極探索增長動力，不斷提升價值創造能力。」



戰略拓展有序推進 全渠道戰略加速落地

本季度寶尊戰略拓展有序推進，在奢品、高端品、品質生活等重點品類斬獲多個新品牌。同時寶尊加大品牌矩陣優化力度，通過業務更迭進一步提升運營效率踐行高質量成長戰略。 一季度，寶尊淨新增12 個店鋪運營品牌合作夥伴，截至2022年3月31日，其店鋪運營品牌合作夥伴數量已增至 345 個。



從渠道細分來看，本季度非天貓渠道GMV貢獻提升至40%。京東、微信小程式、抖音等渠道均實現了三位數的增長。全渠道的關鍵含義在於為品牌實現了消費者資產的累積與沉澱，提升品牌價值和生命力，助力品牌實現長期可持續增長。寶尊以其多年的科技沉澱及全渠道實力，賦能品牌在電商格局變遷中，提升商業靈活性，不斷挖掘商業機會。



具體來看，在京東渠道，本季度寶尊助力多家奢品、高端時尚及美妝品牌開設店鋪，收穫業界廣泛好評，樹立多個行業標杆。在抖音渠道，寶尊成立獨立廠牌——掌鏡，目前已有200餘名員工，在服飾、小家電、品質生活用品等品類取得了堅實的進展。同時寶尊打造內容及直播服務矩陣，即店鋪自播、創意營銷及抖音直播，充分撬動互動意願，提升用戶體驗。



增值性服務收入強勁增長 助力品牌數數字化轉型

寶尊中期戰略規劃明確提出，通過「以客戶為導向的服務升級」提升與品牌的長期價值。「以客戶為導向的服務升級」，是指遵循客戶至上原則，為品牌量身定制專屬服務，在提升服務滲透率的同時，通過差異化的解決方案，尋求更多商業機會。本季度受疫情衝擊，寶尊傳統代運營業務收入有所下滑，但其增值性服務收入實現了逆勢增長，特別是數字營銷和技術服務收入同比增長39%。寶尊電商CFO Arthur Yu先生表示：「疫情當下，儘管店鋪運營收入有所下滑，但我們的數字營銷和技術服務等增值服務實現了兩位元數的同比高增長，彰顯了寶尊在業務滲透、品牌長期合作和價值實現的持續進展。」



此外，隨著電商對品牌增長的戰略意義更為清晰，寶尊助力品牌夥伴不斷加碼數字化建設，以很大程度地提升全渠道能力，促進線上線下有機融合及實現品牌終身價值。寶尊例舉了兩個標杆性案例：寶尊為某國際電子品牌合作夥伴打造一體化經銷商管理體系，實現廠商、店鋪、消費者三方的數字化貫通。在另一案例中，寶尊助力某國際知名運動品牌打造中國在地戰略的技術系統，將電商運營團隊、技術團隊和品牌合作夥伴的團隊有機融合，共創成功。雙方不僅實現商流的合作，還在消費者運營、隱私保護及終身價值的創造方面緊密合作。寶尊相信，品牌合作夥伴的技術轉型成果，是其在今後線上及整個中國市場獲得業務成功的關鍵所在。



數字化運營平台保駕護航 多維度積極「戰疫」

自今年3月以來，新冠疫情在國內多地爆發，嚴重影響經濟運轉與商業正常運行。秉承「科技成就商業未來」的願景，寶尊利用豐富的技術儲備，推出多項創新服務方案，協助品牌合作夥伴應對疫情影響。在技術、物流、客服、運營等維度，寶尊第一時間籌備「戰疫」，提出應對方案。



系統層面上，利用成熟的一盤化整合庫存管理系統和「Shopdog」等O2O工具，寶尊為品牌客戶實現了庫存的線上線下無縫整合。其數字一體化管理平台「S-ANY」，使品牌服務擺脫了地域限制，提升數據化的管理效能，成為疫情期間順暢運營的強大支撐。其佈局在南通、合肥的區域服務中心，充分分散了疫情下的聚合風險。客服、設計、運營等新崗位的入駐，全面保障遠程全鏈路服務。寶尊加快部署「多點服務戰略」，在全國九個城市全面落地，進一步提升了服務的靈活性和可靠性。物流保障方面，寶尊積極應對，由中心倉模式切換至網格型供應模式。運營方面，敏銳洞察平台政策，並對貨品和營銷策略進行針對性調整。



在保障順暢運營之外，寶尊也不斷提出解決方案助力品牌捕捉生意機會，對沖疫情影響。疫情期間，部分品牌合作夥伴線下門店營業受到影響，寶尊攜手品牌積極探索基於微信小程式端的O2O解決方案。通過整合性解決方案，盤活品牌線下資源，實現銷售逆勢上漲。舉例而言，寶尊協助某奢品品牌在20餘城市的50多家線下門店，部署具備遠程銷售功能的小程序，助力品牌在疫情封閉期間實現強勁銷售增長。



踐行可持續發展 積極探索長期增長動力

寶尊一直以來積極踐行可持續增長戰略，今年5月，寶尊發佈2021年度可持續發展報告，並設立長期碳排放目標——即到2030年實現碳排放較2021年減少50%，到2050年實現碳中和。此外，寶尊還啟動了全面薪酬改革機制，更加表彰個人業績貢獻，培養更有創業熱情和效率的企業組織和文化。在積極踐行可持續發展承諾的同時，寶尊也不斷探索增長動力。本季度，寶尊設立新加坡公司，標誌著其向東南亞擴張的里程碑。



「得益於成熟的數字運營系統、堅實的技術基礎設施、戰略部署的倉庫和不斷擴大的區域服務中心，我們能夠有效的降低疫情影響。我們的適應力、可靠度和責任感贏得了品牌合作夥伴的讚譽。雖然市場短期相對動盪，但我們對自己的價值主張充滿信心，我們將以勇氣、擔當、智慧、機敏的信念推進業務，保護公司和股東的利益。」仇文彬先生總結道。





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