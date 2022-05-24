Tuesday, 24 May 2022, 18:12 HKT/SGT Share: 第五十屆「十大傑出青年選舉」正式啟動 傑出青年攜手「看‧建未來」重塑社區 重燃港人「疫」境自強精神

香港, 2022年5月24日 - (亞太商訊) - 由國際青年商會香港總會（「JCI香港總會」） 主辦的第五十屆「十大傑出青年選舉」（「十大傑出青年選舉」）今天正式啟動！今年的「十大傑出青年選舉」以「看‧建未來」為主題，寓意一眾心懷抱負的青年，以具前瞻性的視野開拓未來，並透過來自各界的認可，讓青年領袖的成就及理想得以被看見。十大傑出青年選舉由即日起至 2022年 7 月 11 日公開接受提名介乎 21 至 40 歲的香港青年人。提名表格可於國際青年商會香港總會或德勤索取。詳情請瀏覽「十大傑出青年選舉 2022」網址： http://jcihk.org/toyp/。

國際青年商會香港總會主辦的「十大傑出青年選舉2022」今日舉行啟動禮。

「十大傑出青年選舉」成催化劑 助菁英成就更好未來

JCI香港總會一向致力推動香港菁英成就更美好的未來，歷年來透過「十大傑出青年選舉」在芸芸的香港青年人當中尋找、發掘和表揚對社會有貢獻的菁英，讓香港的傑出青年（「傑青」） 得到外界的認同，並推動他們肩負起傑青榮銜的使命，喚起大眾關心社會的意識，發揮各自不同的能力去照顧社會上有需要的人。「十大傑出青年選舉」如同催化劑，助菁英成就更好未來。



經歷半個世紀 「十大傑出青年選舉」作為孕育行業翹楚的搖籃

國際青年商會香港總會會長楊甘琳女士表示：「經歷半個世紀，我們一直相信青年能創造未來。「十大傑出青年選舉」作為孕育行業翹楚的搖籃，在這五十年間，成就了389名來自五大界別的菁英，不斷貢獻社會，為香港創造出一個個『傑出成就，惠己及人』的故事。今年的「十大傑出青年選舉」較以往更多一層意義，香港的青年人在疫情的陰霾下面對史無前例的挑戰，驟似看不見未來；我們希望以『看‧建未來』的主題，堅定香港青年人的信心，在一眾傑青的帶領為香港帶來曙光，協助重建香港。「十大傑出青年選舉」除了有為人熟悉的知名人士獲選，當中不乏在社會默默付出的香港青年，我在此鼓勵大家提名身邊的傑出青年參選。」



今年「十大傑出青年選舉」的甄選顧問由德勤擔任，並獲中國首席執行官曾順福先生擔任啟動禮嘉賓之一。評審團成員包括前食物及衞生局局長高永文醫生GBS，BBS，JP（首席評審）、前財經事務及庫務局局長陳家強教授GBS，JP、全國政協委員林大輝博士SBS，BBS，JP、香港董事學會行政總裁徐尉玲博士BBS，MBE，JP，以及科研企業家林曉鋒博士。獲提名人士先由甄選顧問進行甄選，通過初選之候選人再經評審團進行面試。根據候選人於其工作或專業範疇的傑出表現以及對社會的貢獻後，選出當屆的十大傑青。



首席評審高永文醫生表示：「我很榮幸成為今年「十大傑出青年選舉」的首席評審。「十大傑出青年選舉」的宗旨是『青年雙手，創造未來』，五十年來表揚了很多對香港有明顯貢獻的菁英，拓闊了香港青年人的視野，推動青年人共同建設香港。我們會一如既往保持專業、獨立、公平公正的態度，根據JCI香港總會的評分準則及指引，選出今年的十大傑青。」



德勤中國首席執行官曾順福表示：「『十大傑青』支持傑出人才的宗旨，與德勤堅持以人為本，重視人才發展的理念一致。去年11月，德勤更宣佈啟動『INspire HK躍動香港』戰略，計劃於未來三年投入10億港元推進香港業務升級轉型和培訓人才。我們非常榮幸能受邀擔任今屆的甄選顧問。適逢今年也是德勤香港辦公室設立50周年的重要時刻，令我們這次合作別具意義。人才是驅動創新及可持續發展的引擎，我們期望在每一位候選人身上也看到前瞻思維、創造力，以及勇於為香港建設更美好未來的精神。德勤將繼續攜手社會各界，支持新一代傑出青年人才發展，共同為香港的持續發展及繁榮作出貢獻。」德勤作為「十大傑出青年選舉」甄選顧問，將會堅守JCI香港總會的宗旨，甄選出勇於擔當、具備堅毅精神和信念的青年人。



歷屆傑青分享人生經歷 鼓勵青年人「疫」境自強

今年「十大傑出青年選舉」的啟動禮以線上和線下模式舉行，JCI香港總會更首次以合作夥伴身份支持TEDx演講分享環節，演講者陣容頂盛，包括2011年當選傑青的社企之父、香港社會創投基金創辦人魏華星先生、 2018年傑青得獎者及MWYO青年辦公室營運總監葉維昌先生、2019年傑青得獎者及註冊遺體防腐師及遺體修復師伍桂麟先生。他們向線上過百名觀眾分享如何攜手「看‧建未來」。大會更首次跨世代邀得年僅十三歲的氣候及環境行動者劉衍一先生，以未來棟樑的身份反思現在，以個人的一小步，解決迫切的全球暖化問題。此外，嘉泓物流董事張淑明女士反思未來對自身及小朋友的意義，而多行業創業家邵燕寧女士則以創意改革傳統珠寶行業為題材，鼓勵青年人善用科技創意來實現夢想。互動環節中，2018年度十大傑青 Vivek Ashok Mahbubani先生更以線上投票，收集二百名線上觀眾對未來的看法。



講座內容從可持續發展、跨界協作、青年未來、科技創新，母親與新一代等多個角度，與各界反思香港以至全球的挑戰及機遇，鼓勵大家發揮自身的影響力，通過教育、創意及與身邊的人共同跨越生命的不同障礙，以永不言敗的香港精神，締造更美好的未來。



匯聚傑青智慧 倡議支持青年發展的方案

過去五十年，JCI香港總會致力透過「十大傑出青年選舉」，讓一個又一個青年人的傑出成就得以被看見及肯定。適逢候任香港特別行政區行政長官李家超先生在其政綱提到要特別關注青年人的發展，今年JCI香港總會亦更著力鼓勵青年人，將願景化成行動，包括倡議支持青年人發展的方案，以匯聚傑青智慧，為青年人發聲。今屆傑青將繼續推行社會服務活動，履行服務社會的任務。他們的使命將會川流不息，不間斷為未來規劃貢獻社會的藍圖。



「十大傑出青年選舉」籌委會主席陳立言女士亦表示： 「過往五十年來有不少人為『傑出』立下不同的定義，我們認為傑出就是因應社會最急切需要之時，及時地為「看‧建未來」出謀獻策，以不同的角度來制定跨界別的解決方案。未來始於現在，現在正是時候讓社會各界提名可以啟發我們「疫」境自強的領袖，攜手「看‧建未來」。」



有關「十大傑出青年選舉」

由國際青年領袖組織國際青年商會香港總會（www.jcihk.org）主辦的「十大傑出青年選舉」始於1970年，至今已達50屆，候選人來自五個職業界別，包括「公共及社會服務」、「工商業」、「教育」、「演藝、康體、文化及藝術」、以及「專業工作」，期間共選出 389位傑出青年，例如為香港取得歷史性首面奧運會獎牌兼首面金牌（滑浪風帆）的「風之后」李麗珊（1996 年當選）、積極參與慈善工作的歌手張學友（1999 年當選）、熱心教育勉勵邊緣⻘少年的「零分小子」呂宇俊（2006 年當選）、為香港奧運史上獲得的三面獎牌的香港「牛下女車神」李慧詩（2018 年當選）、香港首位輪椅羽毛球運動員陳浩源（2019 年當選）、前香港中文大學醫學院生物醫學學院解剖室經理（高級遺體防腐師）伍桂麟、香港首位印度裔社工 Jeffrey ANDREWS （2019 年當選）及奧運游泳選手歐鎧淳女士(2020年當選)。



關於國際青年商會香港總會

國際青年商會香港總會（前身為香港青年商會）於1950年成立，是一個匯聚及培育青年領袖及企業家的國際性組織，隸屬於國際青年商會（JCI）。國際青年商會香港總會之宗旨是提供不同的發展及訓練平台予青年人，讓他們有正面的改變。現時會員約2000多人，活躍會員年齡由18至40歲，分佈於21個分會，會員透過籌辦多類型有意義之社會工作計劃，從實踐中學習，繼而提昇管理能力及經驗，訓練自己成為青年領袖，為香港締造更美好的社區。網址︰ www.jcihk.org





話題 Press release summary



部門 业务, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

