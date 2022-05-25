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來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2022年第一季度業績 金山辦公集團機構訂閲業務錄得顯著提升

遊戲業務實現穩健增長

香港, 2022年5月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2022年3月31日止三個月（「回顧期」）未經審核之第一季度業績。



回顧期內，金山軟件錄得收益人民幣1,853.0百萬元，按年增長19%，較上季度增長2%。其中，來自辦公軟件及服務，以及網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的47%和53%。毛利為人民幣1,502.3百萬元，按年增長14%，較上季度增長4%。扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣573.7百萬元，按年增長5%，較上季度增長42%。



金山軟件主席雷軍先生表示：「面對新形勢和新挑戰，我們緊抓數字化產業發展機遇，核心業務實現良好開局。金山辦公集團繼續推進『多屏、雲、內容、AI、協作』戰略，持續升級雲化辦公服務及解決方案，不斷拓展用戶和提升滲透率。遊戲業務聚焦精品遊戲研發，並推進核心遊戲的長線運營及海外遊戲市場的拓展。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「第一季度，公司整體業績穩中有進，總收益為人民幣1,853.0百萬元，同比增長19%。隨著個人和機構用戶的訂閱收入增加，辦公軟件及服務業務同比增長13%；由於二零二一年第四季度上線手遊的貢獻，網絡遊戲及其他業務同比增長25%。」



業務回顧



辦公軟件及服務

2022年第一季度，辦公軟件及服務的收益錄得人民幣871.1百萬元，按年增長13%。金山辦公集團收益實現增長，主要得益於其個人及機構訂閱業務持續增長。



回顧期内，國內個人辦公服務訂閱業務同比強勁增長，由個人用戶基數不斷擴大，及用戶屬性持續向長期轉化驅動。同時，金山文檔在疫情期間發揮高效的協作功能，助力用戶共享信息，帶動用戶主動上傳雲文檔數持續增長。在政企訂閱業務方面，金山辦公集團不斷提升雲和協作解決方案品質，持續刷新政企用戶在「雲和協作」領域的應用體驗，有效提升了客戶的雲化進程和滲透率。金山辦公集團持續優化解決方案功能，不斷加強生態建設和渠道能力，持續開拓數字政府及產業數字化商機。



網絡遊戲業務及其它

第一季度，網絡遊戲及其它業務錄得收益人民幣981.9百萬元，按年增長25%，較上季度增長7%，錄得增長主要得益於二零二一年第四季度公司成功推出了多款手遊。



回顧期内，於二零二一年底推出的《劍俠世界3》表現亮眼，再次驗證我們的研發實力和精細化運營的優勢。同時，我們持續優化新上線產品，二零二二年四月新獲版號的《劍網3緣起》已於五月十三日開啓公測。面對全球化趨勢，我們積極佈局海外市場，《劍俠世界3》在二零二二年三月於東南亞上線。《武林閑俠》已在二零二二年四月於香港、澳門、台灣地區上線，也將在本年第三季度於韓國上線。



雷軍先生總結道：「一季度為全年業績奠定穩固基礎。展望未來，我們將堅持『技術立業』，保持研發投入，持續強化產品及服務能力，優化用戶體驗，與用戶及合作夥伴共創未來。」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居和金山世遊三家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過7,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com

如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





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