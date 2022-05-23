元宇宙GigaSpace與NFT平台UCOLLEX建立戰略夥伴合作關係

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|Monday, 23 May 2022, 18:25 HKT/SGT
|由Animoca Brands領投的NFT平台UCOLLEX，將參與GigaSpace的「太空之港計劃」，將更多品牌和註冊專利等帶進Web3元宇宙
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香港, 2022年5月23日 - (亞太商訊) - 以太空為主題的Web3元宇宙GigaSpace ( https://www.gigaspace.io/ )，宣佈與NFT平台UCOLLEX ( https://ucollex.io/ ) 建立戰略夥伴合作關係。
UCOLLEX是一個創新的NFT平台，專注於推廣藝術及流行文化的收藏品。UCOLLEX是繼另一個NFT交易平台MADworld以後，第二個加入「太空之港計劃」的項目，將會把更多品牌和註冊專利等帶進Web3元宇宙。
太空之港計劃
太空之港 (Project Spaceport) 將會打造成一個虛擬太空文化區。GigaSpace元宇宙正式啟動後，所有品牌都會在太空之港上建設自己的虛擬空間。而現在，項目已經可以在「銀河地圖」(Map of the Galaxy) 上永久留下他們的標誌及圖片，正式進入Web3的世界。
此外，還有一系列的特色將令元宇宙的體驗更豐富，比如，GigaSpace將建立一家品牌博物館(Museum of Brands)，品牌可以在其中以創意方式，展示各自的產品、願景和使命。另一個令人期待的特色是品牌角色，這些特別角色還可以在元宇宙中有其他的功能。
創新VR虛擬實景體驗
UCOLLEX除了將品牌帶進元宇宙之外，更會幫品牌打造VR虛擬實景體驗，以創新形式於品牌博物館與用戶互動。
UCOLLEX創始人Robert Tran表示︰「透過此戰略夥伴合作，我們能進一步實現我們的使命︰拉近創作人和收藏家的距離，建立一個有歸屬感的世界，讓大家可以自由做自己熱愛的事情。」
關於UCOLLEX
UCOLLEX背靠獨角獸公司Animoca Brands，是一個以創作者為本的新一代NFT平台。早前完成了Animoca Brands領投的1000萬美元融資，提供通過“虛擬藝術品大戰”等創新功能將數字寶藏和娛樂融爲一體的體驗。
關於GigaSpace
GigaSpace是一個構建於區塊鏈之上的虛擬太空元宇宙，用戶可以購買土地NFT來創建內容並探索不同的世界。 GigaSpace還提供了一個平台，通過幫助品牌和合作夥伴在元宇宙中搭建虛擬空間，致力推動Web 3技術應用及促进商業活動。
https://www.gigaspace.io/
https://twitter.com/Gigaspace2140
https://discord.gg/gigaspace
話題 Press release summary
部門 Blockchain, Technology, Artificial Intel [AI], Metaverse, Games
http://www.acnnewswire.com
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