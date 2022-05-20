BDO公佈2022年BDO環境、社會及管治大獎得獎名單

|
|
|
|BDO
|Jan 6, 2022, 15:11 HKT/SGT
|第四屆 BDO ESG 年度大獎現正接受報名1月16日截止
|Dec 4, 2019, 15:51 HKT/SGT
|BDO 調查: 第三年環境、社會及管治報告顯示整體披露及處理氣候相關問題的措施並無明顯進步
|Feb 20, 2019, 22:46 HKT/SGT
|BDO公佈2019年BDO環境、社會及管治大獎得獎名單
|Sept 19, 2018, 13:47 HKT/SGT
|BDO調查：第二年環境、社會及管治報告的披露及管治水平未見明顯進步
|Jan 25, 2018, 22:18 HKT/SGT
|BDO公布第一屆BDO環境、社會及管治年度大獎得獎名單
|Jan 25, 2018, 15:45 HKT/SGT
|BDO表揚環境、社會及管治(ESG)報告表現突出之企業 確見ESG成為業務重要考慮因素
|Nov 1, 2017, 17:14 HKT/SGT
|BDO調查：受訪者認同發表環境、社會及管治報告帶來的好處，惟54%表示不會增加來年報告預算
|July 31, 2017, 16:30 HKT/SGT
|BDO調查：超過六成於2016財年首次編制環境、社會及管治報告之香港上市公司披露水平超越最低要求
|更多新闻 >>