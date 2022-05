Wednesday, 18 May 2022, 14:21 HKT/SGT Share: Cipia與安霸擴大合作,將Driver Sense DMS集成至安霸CV28 SoC 此次延長了兩家公司的長期合作夥伴關係,並提供了基於Cipia DMS的多神經網絡架構的高效服務

北京, 2022年5月18日 - (亞太商訊) - 計算機視覺AI車內汽車解決方案提供商Cipia(特拉維夫證券交易所代碼:CPIA)宣布擴大公司與領先人工智能半導體和軟件公司安霸(Ambarella)(納斯達克證券交易所代碼:AMBA)的現有合作夥伴關係。 Cipia宣布將其領先的Driver Sense DMS安裝在安霸的CV28 SoC上,以提供最先進的駕駛員監控和最精簡的可用計算需求。



安霸的CV28在單個SoC中結合了先進的圖像信號處理、高分辨率視頻編碼和CVflow®計算機視覺處理。 Cipia駕駛員監控系統(DMS)軟件的精益計算要求,結合安霸的CV28 SoC的高效架構,實現了低功耗和減少熱管理。因此該組合解決方案能夠適配極小的外形尺寸,例如後視鏡,同時不會影響OEM要求所需的性能和功能。此外,該解決方案符合現有和預期的DMS汽車法規。該CV28集成了安霸的最新一代ISP,能夠處理單色(IR)以及RGB-Ir傳感器。



Cipia的神經網絡架構效率,以及對安霸的CVflow AI引擎的額外優化,為CV28擁有充足空間添加額外功能。符合歐洲標準的基本DMS僅使用SoC總Arm®內核的50%和CVflow引擎10%的AI處理能力。而先進的DMS設置可檢測駕駛員ID和其危險活動(如使用手機、吸煙和未係安全帶),並使用60%的Arm內核和35%的CVflow AI引擎。



Cipia首席執行官David Tolub表示:“此次整合延續了我們與安霸的長期成功合作夥伴關係。“安霸的CVflow SoC產品組合包括強大的圖像處理管道、CPU能力和神經處理加速的理想組合。藉此,,使得Cipia能夠以高幀速率運行許多神經網絡,並提供無法在僅用CPU的處理器上運行的大量功能。 ”



安霸總裁兼首席執行官Fermi Wang表示:“我們發現市場對先進駕駛員監控系統的需求顯著增加。Cipia神經網絡為汽車製造商提供了一系列高精度DMS功能,而其低功耗操作運行能力使得攝像頭能夠可以安裝在車內多個位置。”



關於Cipia

Cipia是一家提供領先智能傳感解決方案的企業,利用先進的計算機視覺和人工智能技術,實現更安全和更優質的駕駛體驗。公司專注於車內環境,提供Driver Sense駕駛員監控系統, Cabin Sense車內空間監測系統,以及Cipia-FS10車隊駕駛員監控和遠程視頻信息處理設備。經過十多年的研發,公司擁有領先的專利計算機視覺技術。 Cipia正在不斷突破智能感知解決方案的邊界,以實現更優質和更安全的駕駛體驗。





話題 Press release summary



部門 通用汽车, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network