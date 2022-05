透雲生物旗下「萊茵衣藻」獲批為國家新食品原料

香港, 2022年5月16日 - (亞太商訊) - 透雲生物科技集團有限公司(「透雲生物」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1332.HK)欣然宣佈,集團之全資附屬公司山西透雲生物科技有限公司於2022年5月11日獲中華人民共和國(「中國」)國家衛生健康委員會正式批准其「萊茵衣藻」作為新食品原料,安全可靠並可不限量食用。萊茵衣藻分為紅藻、白藻及綠藻,其主要用途為批量加入到麵食、飲品和奶製品中以提升人體健康。是次獲得國家衛生健康委員會批準的是萊茵衣藻綠藻;而集團亦正在進行用於製造人造肉和人造魚製品的紅藻以及製造植物奶製品的白藻的新食品原料申報。



作為自然界的天然微藻和綠色食品的重要原料,萊茵衣藻被冠以「綠色細胞工廠」和「綠色酵母」的美名,其功效在全球引起廣泛關注。萊茵衣藻經藻種培養、發酵罐異養擴大培養及噴霧幹燥等工藝製成,因其含有豐富的蛋白和微量元素組合,不僅有益於人類健康,在開發應用的過程中還能為工廠化生產植物蛋白減少一定程度的碳排放,同時有助於緩解糧食危機。集團旗下的萊茵衣藻項目採用先進的發酵專利技術,具備佔地少、產量高、健康效用顯著等優勢,可廣泛應用於醫學、酶製劑、食品等多個方面。其作為蛋白質的替代來源擁有著不同健康功能,發展潛力龐大。集團堅持可持續發展生產理念,嚴格把控旗下萊茵衣藻產品的質量及成本,杜絕佔用大量土地和污染環境。目前,萊茵衣藻產品已可以批量加入至食品及飲料中,成為人類的一種全新可食用的植物蛋白原料。



集團早於2020年年初將萊茵衣藻專利生產技術引入中國,並得到山西政府大力支持。其後集團於同年2月與山西省長治市潞城區人民政府訂立萊茵衣藻項目合作協議書,合作建設全球首座萊茵衣藻工廠。集團的萊茵衣藻項目兩台18萬升發酵罐連續發酵生產已於2021年年底試車成功,所有電氣、自控設備均運行正常,標誌著項目產品合格且能正式投產。隨著產能大幅提升,項目其餘六台發酵罐預計將於2022年下半年全部達產,預期年產可達4,000噸,冀能為集團帶來可觀收入。



透雲生物董事會主席兼執行董事王亮先生表示﹕「萊茵衣藻獲批為國家新食品原料對集團來說意義重大,同時亦為透雲生物重要的里程碑。此批准連同早前於山西省長治市潞城區建成的第一期生產萊茵衣藻廠房,為集團在中國推動萊茵衣藻業務注入源源動力。隨著集團陸續與建萊茵衣藻的生產設施,我們期望產能可逐步提升。此外,後疫情時代之到來令當代消費人群更加注重健康,天然保健產品如萊茵衣藻的擁有巨大增長潛力,將為集團提供有利條件,多元拓展業務並擴大收入來源。未來,我們將繼續善用國家及地方政府的支援,為國家的工醫藥、生物製藥及食品加工產業作出貢獻,同時為股東帶來更佳的回報。」



關於透雲生物科技集團有限公司

透雲生物科技集團有限公司(股份代號:1332)主要從事萊茵衣藻產品業務、包裝產品設計、研發、生產及銷售業務,同時亦為向中國快速消費品提供產品包裝上的二維碼以及商務智慧資訊技術解決方案的市場領導者。集團紮根傳統包裝業務三十載,在香港以及廣東多地設有辦公室及製造車間,目前為眾多世界知名品牌提供專業包裝設計及製造服務,擁有長期穩定的客戶群。自2020年起,集團多元化發展業務範圍至萊茵衣藻、微藻產品業務,並與山西省長治市潞城區人民政府合作建設全球首座萊茵衣藻工廠,第一期項目已於2021年正式投產。



如欲查詢更多資料,請瀏覽集團網站:https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network