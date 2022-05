Monday, 16 May 2022, 08:00 HKT/SGT Share: 順豐同城H股全流通申請獲證監會受理 業內:有利於改善流動性和成交量

香港, 2022年5月16日 - (亞太商訊) - 順豐同城(09699.HK)再度傳來利好消息。 5月12日晚,公司宣布收到中國證監會的關於實施公司H股全流通申請的正式受理函件,公司申請將合共不超過約7,894.77萬股境內未上市股份轉換為公司H股並在聯交所上市。



H股全流通是指港股公司股份中未流通的部分股份將被允許在香港聯交所流通交易。



截至公告發佈,順豐同城境內未上市股份轉換及上市的實施計劃詳情尚未最終確定。但可確定的是,順豐同城H股實現全流通後,將提升公司的流通盤規模,帶動公司股份流動性和換手率改善,同時有利於公司估值回歸和提振,亦加強投資人對公司投資價值的關注。



中金認為,港股公司H股全流通除了加大公司流通盤、提高股份流動性外,還促使公司不同股東的權利真正地一致,有利於改善公司治理結構、有利於公司進行股權激勵等強化股東回報的措施。



同時出於對公司發展前景和流動性的看好,股東在全流通後增持的行為也不少見。業內普遍認為,公司股價表現是多重複雜因素綜合的結果,只要基本面持續向上,公司估值就會實現回歸。



順豐同城於2019年獨立運營,2021年底上市,於今年3月交出上市後第一份成績單。公開數據顯示,公司業績亮麗,收入由2020年度的48.43億元人民幣,增加68.8%,至2021年度的81.74億元人民幣。與此同時,公司實現毛利0.948億元人民幣,毛利率轉正為1.2%,經調整淨虧損率從2020年的12.5%收窄至2021年度的8.2%,利潤率改善頗為顯著,基本面持續向好。憑藉獨立第三方定位和四大場景全覆蓋的獨特優勢,目前順豐同城已成為新消費即時配送第一品牌,市佔率穩居第三方即時配送行業首位。





