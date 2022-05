日清食品2022年首季錄得穩健業績

香港, 2022年5月13日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」股份代號:1475)今天公布截至 2022年3月31日止三個月(「報告期」)未經審核之2022年首季度財務資料。



集團收入由2021年同期的964.5百萬港元按年增加10.1%至1,061.8百萬港元。毛利按年上升7.4%至332.8百萬港元(2021年:309.9百萬港元)。毛利率為31.3%(2021年:32.1%),主要由於原材料價格及其他生產成本上升所致。公司擁有人應佔溢利為90.3百萬港元(2021年:93.2百萬港元)。



集團香港業務的收入按年增加6.6%至357.9百萬港元,主要受惠於袋裝即食麵的需求增加。中國內地業務方面,集團於報告期內採取措施以擴大銷售區域及強化其「合味道」品牌,收入增加11.9%(按當地匯率:8.6%)至703.9百萬港元,主要由於杯裝即食麵的銷量上升所致。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示:「疫情持續,令大眾的生活和經濟復甦充滿不確定因素。儘管營商環境充滿挑戰,我們仍致力確保向客戶穩定地提供既優質又安全的產品,並維持盈利增長。我們將加強生產能力以及推行節約成本的措施,以繼續提高生產效率。在配合公司策略的前提下,我們亦會持續強化產品組合,務求提升整體競爭力,為所有持份者締造可持續價值。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集團」;股份編號:1475)為一間在中國内地及香港知名的食品公司,旗下眾多品牌不僅知名度高,且廣受顧客喜愛,並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌組合,出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面,集團以創新技術推出「ECO杯」概念,銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數,包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 (可投資) 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





