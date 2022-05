Thursday, 12 May 2022, 15:02 HKT/SGT Share: 長江電力發揮清潔能源優勢 開啟高質量發展新篇章

中國北京, 2022年5月12日 - (亞太商訊) - 中國長江電力股份有限公司(以下簡稱「長江電力」,股票代碼600900.SH)2021年度暨2022年第一季度業績說明會在上證路演中心舉辦,獨立董事張必貽先生、財務總監詹平原先生、董事會秘書薛寧先生等多位高管出席了業績說明會,就公司業績成果、戰略佈局、風險管理等問題與投資者、分析師進行了溝通交流。



長江電力管理並運行三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘等6座巨型水電站,是全球最大的水電上市公司。2021年,長江電力所屬梯級電站年度累計發電量2,083.22億千瓦時,超計劃完成發電任務;擬每10股派發現金紅利8.153元(含稅)(人民幣,下同)。其中,三峽電站年發電量第三次超千億千瓦時,葛洲壩電站年發電量再創新高,其代管的兩座電站,白鶴灘電站發電155.89億千瓦時、烏東德電站發電389.72億千瓦時,為迎峰度冬和電力保供貢獻了可觀增量。



同時,長江電力公告2022年一季度業績情況,2022年一季度,累計發電量469.6億千瓦時,同比增長約27%。長江電力成功實現了一季度業績「開門紅」。截至目前,長江電力水電總裝機容量4,559.5萬千瓦,其中,國內水電裝機4,549.5萬千瓦,佔全國水電裝機的11.64%,其代管的烏東德、白鶴灘水電站裝機共1,620萬千瓦,佔全國水電裝機的4.14%。



資産重組與戰略投資並舉 夯實全球水電巨擘龍頭地位



2021年11月,長江電力公告啓動重大資產重組計劃,擬註入烏東德電站、白鶴灘電站,截至目前相關工作正在有序推進。烏東德電站、白鶴灘電站全部注入後,長江電力可通過長江流域的六座巨型水電站實現「六庫聯調」,將大幅提升其水電裝機量和流域梯級聯合調度能力,為下游帶來可觀的節水增發電量,進一步鞏固長江電力全球水電巨擘的龍頭地位。



在做強水電主業的同時,長江電力積極開展產業鏈上下游和相關新興領域戰略投資,2021年實現投資收益54.26億元,創歷史新高,實現公司收益有效增厚。同時,借助大水電運維核心能力,有序推進金沙江下遊風光水儲一體化可再生能源開發,利用水風光互補形式佈局推進抽水蓄能業務的發展,創新推進智慧綜合能源、城市綠色綜合能源管家模式,積極佈局「源網荷儲」一體化發展。



目前,長電新能公司已註冊成立,在積極推進金沙江下游水風光一體化基地的開發和水風光互補的運行調度研究。長江電力現已獲取了內蒙古固陽「源網荷儲」等一批大基地項目,並鎖定了甘肅張掖盤道山、重慶涪陵太和等抽水蓄能和新能源項目。



審慎推進國際化拓展 向世界一流清潔能源上市公司邁進



做大做強國內業務的同時,長江電力繼續向國際拓展。2021年,長江電力順利完成秘魯路德斯公司項目強製要約收購工作,克服疫情影響向秘魯派駐第二批現場管控團隊,完成調整董事會構成,增加外籍董事等管理任務。同時亦圍繞主業積極獲取境外資源。積極參與國際大壩委員會、國際能源署等國際交流,長江電力國際影響力持續提升。



2021年,長江電力首獲穆迪「 A1 」國家主權級評級,市值首破5,000億,最高達5,237億元,穩居中國 A 股電力板塊首位、全球電力上市公司前列;富時羅素 ESG(是側重於關註企業環境、社會、公司治理的評價標準)排名位居國內 A 股電力行業第一。在備受國際市場認可的被背後,長江電力亦成功發行國內首批可持續發展掛鉤債券;圓滿完成 2016 年境外雙幣種可交換債券到期兌付,實現高效盤活存量金融資產。



致力於綠色可持續發展 鞏固拓展脫貧攻堅成果



水電是可再生的清潔能源,長江電力作為全球最大的水電上市公司,裝機容量約佔中國水電總裝機的 11.64%。2021年,長江電力梯級水電站共生產2,083.22億千瓦時的清潔電能,與燃煤發電相比,相當於替代標準煤約6,351.74萬噸,減少二氧化碳排放約17,332.39萬噸,減少二氧化硫排放約3.33萬噸,減少氮氧化物排放約3.73萬噸,為保護生態、防治汙染、防止霧霾和氣候變暖奉獻了卓越力量。長江電力亦綠色可持續發展,註重發揮水電站的生態環保綜合效益,在保護生物多樣性、「生態調度」改善水生態環境、「補水調度」為下遊提供生態補水等方面也做出了積極貢獻。



值得一提的是,長江電力結合大水電行業涉及移民多、偏遠貧困地區多、與電站生產秩序關系密切等特點,根據國家相關要求和部署,持續加強對定點幫扶縣和電站庫壩區的支持幫扶力度,全年實施履責項目60項,投入資金2.37 億元,推進幫扶地區產業、教育、醫療、生態等全面振興。其中,在武漢市口腔醫院實施的「幸福微笑」公益項目,資助困難家庭唇腭裂兒童開展修復手術,助力特殊兒童改變命運,能夠「微笑」面對生活。



關於長江電力



中國長江電力股份有限公司是經國務院批準,由中國長江三峽集團有限公司作為主發起人設立的股份有限公司。公司創立於 2002 年 9月 29 日,2003年 11 月在上交所 IPO 掛牌上市,股票代碼 600900,現有股份 227.4 億股。2020 年 9 月30 日,公司所發行的「滬倫通」全球存托憑證在英國倫交所上市交易。



長江電力主要從事水力發電、配售電、智慧綜合能源及投融資等業務,在中國、葡萄牙、秘魯、巴西、巴基斯坦等多個國家開展相關業務。長江電力現擁有長江幹流三峽、葛洲壩、溪洛渡和向家壩4座電站的全部發電資產,總裝機容量 4,559.5 萬千瓦(未含目前受托管理的烏東德電站和白鶴灘電站),其中國內水電裝機 4,549.5萬千瓦,佔全國水電裝機總量的 11.6%,權益裝機 1,000萬千瓦,是中國最大的電力上市公司和全球最大的水電上市公司。





