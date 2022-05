Thursday, 12 May 2022, 14:12 HKT/SGT Share: 貝殼今日香港上市:房產交易服務賽道領跑者 數字化標準化先鋒

香港, 2022年5月12日 - (亞太商訊) - 隨著市場需求的迅猛增長,近年,房產交易服務步入黃金期,在此背景下,貝殼控股有限公司(以下簡稱「貝殼」)迎來發展良機,不僅擁有出色的業績記錄,且通過線上線下双网驱动、大力發展數字化標準化、提升自主科技實力築牢行業領先地位,繼續引領行業發展。



今日,貝殼以介紹方式於港交所主板雙重主要上市,A類普通股正式開始在香港聯交所交易,股票代碼為「2423.HK」,貝殼此次上市受到投資者的積極關註。



線上線下一體化平台引領行業發展 數字化、標準化提升核心競爭力



根據灼識諮詢報告,按2021年的總交易額計,貝殼是中國最大房產交易和服務平台,在中國居住行業中的市場份額從2019年的6.4%增至2021年的9.7%。



線下看,貝殼擁有深耕社區的龐大網絡,覆蓋中國100多個城市逾45,000家經紀門店;線上看,貝殼通過加強數字化運營實現效率提升,線下線上無縫整合推動業務快速發展。業內預計,未來隨著線上線下一體化運營能力的持續釋放,貝殼有望進一步擴大市場份額。



除了線下線上一體化成功運營,貝殼三大組成部分打造行業數字化、標準化先鋒,進一步提升了平台核心競爭力。信息方面,貝殼實時數據庫「樓盤字典」是中國最全面的住宅房產數據庫,能夠快速核實平台二手房房源真實性,消除虛假、重複或過期房源導致的交易效率低下。截至2021年12月31日,該平台有約430萬套二手房交易的真房源,根據灼識諮詢報告,在中國排名第一。



交易流程方面,貝殼通過ACN網絡實現數字化和標準化,ACN網絡使多名經紀人能夠合作完成一單交易,實現頻率更高的跨門店和跨品牌合作。服務質量方面,貝殼通過向門店經理和經紀人提供SaaS系統等工具,提升門店的運營效率,夯實行業領先地位。



自主科技構築競爭壁壘 網絡效應強勁打開增長空間



貝殼高度重視科技、大力投資科技開發,通過使用虛擬現實、人工智能等新科技不斷優化客戶體驗,由此構築了競爭壁壘。其自主科技「如視VR」看房工具實現了經紀人主要工作流程的數字化和標準化,大幅提升客戶決策效率,並通過引入「貝殼好房」,將人工智能用於推薦符合個人喜好的優質資訊,進一步提升推薦準確性且加快完成交易,增強了行業競爭力。



科技助力下,貝殼平台拉近了與所在生態系統和行業的各個參與者的距離,並產生顯著的網絡效應,打開增長空間。貝殼不僅與領先的房地產商建立業務聯繫,新房交易收入由2020年的人民幣379億元快速增至2021年人民幣465億元,成為地產項目的強大銷售渠道,且將房產交易經驗用於家裝等其他居住服務垂直領域,2021年,來自新興業務及其他收入達到人民幣23億元,同比增長17.9%。



市場前景方面,隨著中國繼續完善房地產市場長效機製並推動穩定均衡的增長,連接供需兩端的房產經紀服務迎來了重要的市場機會。此外,包括家裝家居等在內的其他居住服務市場也具有高增長潛力。在此背景下,貝殼作為行業頭部企業,有望憑藉核心競爭優勢,抓住市場巨大機遇,開啟新一輪的發展高峰。



展望未來,在港上市後,貝殼將繼續發展平台基礎設施以提升效率和客戶體驗,繼續投資於科技,豐富服務品類,拓展延展性機會,選擇性地進行戰略投資和收購,推動業務再上新台階。





