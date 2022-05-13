Thursday, 12 May 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)報告 2022 年第一季度財務業績，收入同比增長 4,582%，存留現金自 2021 年起增長 33% - 2022 年第一季度的收入同比增長 4,582%（從截至 2021 年 3 月 31 日的第一季度的 9,506 美元增加到截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度的 445,090 美元）。

- 存留現金從 2021 年 12 月 31 日的 2330 萬美元增長到 2022 年 3 月 31 日的 3100 萬美元，增長了 33% 以上。

- 隨著對 Pushkart 和 Handycart 業務部門的完成收購，SoPa 現在已經在其不斷擴大的生態系統中積累了超過 160 萬註冊消費者和 5,500 個註冊商家/品牌。

- SoPa 資本充足，計劃於 2022 年第二季度在東南亞 (SEA) 的 VIP+T（越南、印度尼西亞、菲律賓和泰國）國家/地區收購食品和飲料配送、旅遊、數字廣告和電信垂直行業。

- SoPa 預計將在 2022 年第二季度推出其 Society Pass 忠誠度積分平台的測試版，SoPa 認為這將有助於大幅增加整個東南亞的在線用戶和商家。

新加坡, 2022年5月12日 - (亞太商訊) - 東南亞領先的數據驅動型忠誠度平台Society Pass 社會通行有限公司(納斯達克代碼：SOPA，以下簡稱“SoPa”)今天宣布，2022 年第一季度收入同比增長 4,582%（截至 2021 年 3 月 31 日的第一季度為 9,506 美元）截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度為 445,090 美元）。該公司還報告說，存留現金從 2021 年 12 月 31 日的 2330 萬美元增長到 2022 年 3 月 31 日的 3100 萬美元，增長了 33% 以上。



随着对 Pushkart 和 Handycart 业务部门的完成收购，SoPa 在其不断扩大的生态系统中积累了超过 160 万注册消费者和 5,500 个注册商家/品牌。



Society Pass 預計將在本月晚些時候向美國證券交易委員會提交其 2022 年第一季度的 10-Q 表格。在 2022 年第一季度，公司完成了將其子公司 Leflair 的越南業務重組為 Leflair Group，這是一個綜合生活方式零售生態系統，以佔領東南亞快速增長的 100B+ 美元零售市場，並整合其最近的食品和飲料配送收購 Pushkart 和 Handycart 進入 SoPa 生態系統。



Society Pass 創始人、董事長兼首席執行官 Dennis Nguyen 在評論 Society Pass 強勁的業務增長和未來計劃時表示：“我們強勁的收入增長驗證了我們以收購為重點的運營模式。 Leflair 繼續成為我們的主要收入貢獻者，因為我們加快了對 Pushkart 和 Handycart 的最新收購，以成為各自市場的領導者。由於我們的企業重組過程，Leflair Group 現在將成為東南亞下一個生活方式零售超級分銷商的紐帶，從單一的折扣平台演變為生活方式零售生態系統。我們準備在 2022 年創造新的高點，因為我們建立了我們的下一代忠誠度平台，並有機會收購食品和飲料配送、旅遊、數字廣告和電信垂直領域的市場領先公司。”



公司計劃在 2022 年第二季度推出 Society Pass 忠誠度平台，預計該平台將提高商家的客戶保留率。此外，SoPa 計劃在 2022 年第二季度進行額外收購，作為不斷擴大的 SoPa 生態系統的一部分，這將增加收入並優化成本效率。



Society Pass 利用技術為客戶在購買過程中定制更個性化的體驗，並改變東南亞的整個零售價值鏈。通過收購市場領先的公司並與有遠見的企業家在六個不同的 B2C 電子商務垂直領域建立合作夥伴關係：生活方式、食品和飲料配送、旅遊、數字營銷、電信和食品和飲料訂購，公司滿足了 SEA 對更好和更便捷的在線服務。



關於Society Pass



SoPa屬於忠誠度和數據營銷生態系統，在其東南亞的主要市場運營多個電子商務平台。其商業模式側重於通過普遍忠誠點的預期流通來收集用戶數據。該系統跨多種產品服務類別無縫對接消費者和商家，培養有機忠誠度。自上線至今，SoPa已累計註冊用戶超160萬，註冊商家和品牌超5,500家。自此，SoPa投入了2年多的時間來構建專有IT架構，使用尖端組件來有效地擴展並支持其平台消費者、商家和收購業務。



Society Pass為商戶提供了#HOTTAB Biz以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案 #HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。



此外，越南頂級生活方式電商平台Leflair.com，菲律賓備受親睞的雜貨店送貨公司Pushkart.ph，以及越南河內領先的線上餐廳送餐服務平台Handycart.vn均屬SoPa旗下產業。請登陸 http://thesocietypass.com/ 了解詳情。



前瞻性聲明



本新聞稿多包含的信息可能包括“前瞻性聲明”。前瞻性聲明反映了目前對未來事件的看法。本新聞稿使用的“預期”、“相信”、“預計”、“期望”、"未來"、“打算”、“計劃”等詞語或這些詞語的否定形式以及類似表達方式確定了前瞻性聲明的內容，因為這些詞語與我們或我們的管理層相關。這類聲明包括但不限於本新聞稿中包括的有關公司管理層對業務戰略、未來經營結果，以及流動性及資本資源前景看法的聲明。前瞻性聲明基於公司目前對其業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性聲明與未來有關，它們受到固有的不確定性、風險以及難以預測的情況變化的影響。公司的實際結果可能與前瞻性聲明設想的業績有重大差異。前瞻性聲明既不是歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證。因此，我們提請各位不要依賴任何此類前瞻性聲明。可能導致公司實際結果有所不同的因素或事件會不時出現，而公司不可能預測所有這些因素或事件。公司不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。公司不打算更新任何前瞻性聲明，使之符合實際結果，除非適用法律，包括美國證券法有此要求。



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