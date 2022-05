Thursday, 12 May 2022, 05:00 HKT/SGT Share:

來源 SQL Technologies, Inc 擁有 48 家萬豪酒店品牌及其他多家酒店的知名連鎖酒店開發商 Lance Shaner 向旗下酒店及領先連鎖酒店推薦使用 Sky 的 Plug & Play 智能平台技術 Shaner 先生還將擔任 Sky 的酒店顧問委員會主席,因為他堅信 Sky 的即插即用智能平台技術正在為酒店、住宿和公寓建築行業“改變遊戲規則”

佛羅里達州邁阿密, 2022年5月12日 - (亞太商訊) - SQL Technologies Corp.(納斯達克股票代碼:SKYX)(“Sky Technologies”或“本公司”),一家擁有高度顛覆性智能平台技術的公司,擁有超過 60 項美國和全球專利和正在申請的專利,可提高家庭的安全性和智能家居生活方式和建築物,今天宣布著名的酒店企業家 Lance T. Shaner 將擔任 Sky 新成立的酒店顧問委員會的主席。



Lance T. Shaner 擔任 Shaner Hotel Group 的董事長兼首席執行官。他畢業於阿爾弗雷德大學,為 Shaner 家族的公司提供商業戰略和創業精神。在他的領導下,這些公司已經完成了數十億美元的交易,並已發展成為一個備受尊敬的領先商業集團,由 60 多個萬豪酒店品牌、希爾頓、洲際酒店集團、Choice 和獨立品牌酒店組成,在全球擁有超過 3,500 名員工。萬豪最近授予其酒店集團 2021 年“回歸意向”獎,萬豪認為這是他們最重要的獎項,因為它表明了消費者回歸的可能性。



除了他的商業成就外,蘭斯還因其在社區中擔任眾多領導職務而獲得認可,包括年度中心縣企業家和 2019 年 CBICC 終身成就獎。



由 Shaner 先生擔任主席的酒店顧問委員會預計將協助推動智能 SkyPlug 和相關 Sky Platform 應用於住宿設施,包括酒店、度假村、不斷發展的度假租賃行業和公寓樓。



Shaner先生說:“我很期待加入Sky,因為我堅信公司的智能平台技術有能力讓酒店瞬間變得智能和安全,每間客房只需幾分鐘,整個酒店只需幾天。這是改變酒店、住宿和公寓建築行業的遊戲規則。我堅信公司的技術將使酒店和建築成為智能的新標準。”



Sky Technologies 的創始人兼執行主席 Rani Kohen 補充說:“我們很榮幸地歡迎 Lance 加入我們最新的顧問委員會——這對我們來說是一個重大的認可,因為它來自美國領先的酒店所有者和開發商,在各個方面都有深度和經驗。我們的技術可以增強的各種建築類型。我們期待與 Lance 密切合作,將我們的產品集成到他的酒店中,同時繼續與主要連鎖酒店進行高層討論。隨著我們繼續建立我們的行業顧問委員會,我們相信我們有能力加速我們的商業化道路,並將即將推出的產品轉化為收入和大眾市場的採用。”



關於 SQL 技術公司



由於電力是每個家庭和建築的標準,我們的使命是讓家庭和建築成為安全先進和智能的標準。



SQL Technologies Corp.(納斯達克股票代碼:SKYX)d/b/a Sky Technologies 擁有一系列極具顛覆性的先進安全智能平台技術,擁有 60 多項美國和全球專利以及正在申請的專利。我們的技術強調高品質和易用性,同時顯著提高家庭和建築物的安全性和生活方式。我們相信,我們的產品是美國乃至全球家庭和其他建築物中每個房間的必需品。如需更多信息,請訪問我們的網站 https://skyplug.com或在 LinkedIn 上關注我們。



關於前瞻性陳述的警示性聲明



本新聞稿中包含的某些陳述構成前瞻性陳述,包括與擬議的首次公開募股有關的陳述。管理層將這些前瞻性陳述基於其當前的預期、假設、估計和預測。雖然他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的,但這些前瞻性陳述只是預測,涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多超出了管理層的控制範圍。這些陳述涉及風險和不確定性,可能導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述僅在發表之日發表,包括與公司成功推出、商業化、開發附加功能並實現其智能產品和技術的市場認可的能力、公司推動採用的努力和能力有關的陳述 Sky 的 Plug Smart 平台進入多戶住宅建築和社區以及酒店採用,以及公司提交給證券交易委員會的文件中描述的其他風險和不確定性。建議不應被解釋為,也可能不會導致任何具有約束力的協議、安排或承諾,以使用或採用公司的技術。告誡讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除法律要求外,公司不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件,或其他。



