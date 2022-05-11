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Wednesday, 11 May 2022, 18:17 HKT/SGT
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來源 Ev Dynamics (Holdings) Limited
科軒動力獲選為政府可持續公共交通先導試驗計劃電動公共小巴供應商
形成推動節能公共交通的堅實基礎

香港, 2022年5月11日 - (亞太商訊)  - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「科軒動力」或「集團」）獲香港特別行政區政府選為經預審合資格供應商，為香港環保署將於2023年推行的可持續公共交通先導試驗計劃提供電動公共小巴。選定的APEX-MINI車型不但展示集團卓越的技術和產品優勢，亦協助推廣本港的環保公共交通及科軒動力的產品進入其他市場。

科軒動力的APEX-MINI採用高效能鈦酸鋰電池，每次充電只需15分鐘，便能走45公里。



APEX-MINI 7米19座快充式純電動公共小巴採用高性能鈦酸鋰(LTO) 電池，充電系統使用符合歐盟相關標準的車頂受電弓界面OppCharge，配合政府公共交通交匯站設置的OppCharger智能充電弓，充電15分鐘便可行駛45公里，而且地台超低，方便長者和殘疾人士乘搭。

待運輸署發出車輛類型評定及獲獨立評核人驗證，完成相關程序後，集團將積極配合該試驗計劃營運APEX-MINI，並成立售後服務中心，提供保養及維修服務。

科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop表示, 「我們很高興將我們的 APEX-MINI 引入公共交通平台。該車型行駛順暢、安全性高、且零排放，有助減少路邊空氣和噪音污染。而我們精幹的服務團隊可以時刻確保APEX-MINI等科軒動力產品在香港運作可靠高效。我們有信心我們的電動小巴獲得社會充份認可，潛在應用廣泛。憑藉卓越的技術優勢和產品質量，我們將繼續為各個市場提供清潔、靜音、節能的公共交通工具，實現汽車電動化。」

關於科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）
科軒動力（控股）有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商，在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶設有生產基地，擁有廣泛的海內外銷售網路，及重點開拓東南亞、歐洲和拉丁美洲的高增長市場。


話題 Press release summary

部門 通用汽车
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