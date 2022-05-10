Monday, 9 May 2022, 20:32 HKT/SGT Share: Cyber Yachts申請NFT和Metaverse專利

佛羅里達州邁阿密, 2022年5月9日 - (亞太商訊) - Monsoon Blockchain Corporation旗下的世界上第一家Metaverse遊艇公司Cyber Yachts ( https://cyberyachts.com/ ) 已被美國專利和商標局（USPTO）授予專利待批狀態。這些專利涉及為Cyber Yachts的NFT和Metaverse項目開發的革命性技術。



該公司正準備在夏季推出其Metaverse和IRL（in-real-life）系列活動。首批活動包括NFT投放，獲獎的新興音樂藝術家和名人虛擬表演。



Cyber Yachts開發了突破性的智慧財產權資源，允許與區塊鏈相關的NFT與元宇宙中的資料物件進行互動。Cyber Yachts的Metaverse將通過NFTs授予有信用的用戶訪問權，同時也為使用者訪問虛擬環境中的資料物件創建了機制。



這項正在申請中的專利指定允許該公司保護其專有技術、發明和對其業務發展具有商業意義的改進。此外，公司利用最有效的智慧財產權工具，包括專利、商標和商業秘密來實現這些目標。



某些Cyber Yachts NFTs也可以被配置為包括在現實世界（物理的、非虛擬的世界）中建造的選項。想像一下，購買一個豪華的巨型遊艇NFT，買家可以選擇由世界著名的船廠基於相同的設計來建造一個完整的、實體的巨型遊艇。這些發展將為Metaverse和現實生活之間提供一個獨特的橋樑。這也使得Cyber Yachts NFT的持有者可以在Metaverse中獲得音樂會、派對、活動、休息室和其他沉浸式體驗。



在過去的一年裡，Metaverse獲得了巨大的人氣和價值，購買The Sandbox和Decentraland中的虛擬 "土地 "的公司和名人大幅增加，使他們能夠進行數字行銷，提高知名度並擴展其品牌。幾家主要的全球投資銀行預測，Metaverse可能是一個8萬億美元的市場機會。



Cyber Yachts是與三次獲得格萊美提名的白金銷量組合Migos的錄音藝術家Quavo合作成立的。Quavo最近加入了賈斯汀-比伯（Justin Bieber）星光熠熠的'Justice Tour'，同時也是熱門遊戲NBA 2k22中的特色人物。Cyber Yachts將由NFT系列組成，以非凡的巨型遊艇為特色。購買Cyber Yachts NFT會有體驗性的獎勵，如參加名人遊艇派對、獨家商品等。



欲瞭解更多關於Cyber Yachts的資訊，請訪問 cyberyachts.com。



上個月宣佈，Cyber Yachts將推出世界上最昂貴的NFT--一艘名為 "Indah "的120米（394英尺）巨型遊艇，售價為400,000,000美元。除了NFT之外，買家還將獲得394英尺的巨型同款真實遊艇，由世界上知名的豪華遊艇造船廠建造。Indah NFT及其現實中的巨型遊艇可以用乙太坊（ETH）、比特幣（BTC）和Bitcoin Latinum（LTNM）購買。該公司已經與幾位世界頂級的豪華巨型遊艇設計師達成協議，即將推出更多非凡的遊艇系列。



市場研究公司預計，到2028年，全球遊艇市場將達到121.6億美元，高於2020年的81.5億美元。在大流行期間，世界上億萬富翁的數量從2095人攀升至2755人，他們的累計財富增加了60%，即5萬億美元。



Cyber Yachts在利潤豐厚的NFT市場中定位良好。另一家主要銀行最近將其對NFT市場的市值預測提高到2050年的800億美元，未來五年將有兩位數的增長。一家主要的NFT公司最近從領先的風險投資公司籌集了4.5億美元，該公司的估值為40億美元。這標誌著迄今為止任何NFT集合的最大種子輪之一。



Media Contact

Brand: Cyber Yachts

Contact: Wei Ming, Director of Communications

E-mail: wei.ming@monsoonblockchaincorporation.com

Website: https://cyberyachts.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Monsoon Blockchain Corporation





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