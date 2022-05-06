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Wednesday, 4 May 2022, 17:50 HKT/SGT
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來源 Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited
亞洲先鋒娛樂首次推出NFT 「Asia Tigers Club」系列 進軍元宇宙

香港, 2022年5月4日 - (亞太商訊)  - 澳門領先的電子遊戲設備供應商亞洲先鋒娛樂控股有限公司（「亞洲先鋒娛樂」或「本公司」，及其子公司統稱「本集團」；股份代號：8400.HK）於今日宣佈，集團將首次推出NFT（非同質化代幣）項目「Asia Tigers Club」， 進軍元宇宙。

圖一：Asia Tigers Club的NFT藝術作品系列由著名葡萄牙藝術家佩德羅·洛倫索（Pedro Lourenço）所創作，每一款都是獨一無二的 。

圖二：在Mini Macau的虛擬世界內具有悠久歷史的大三巴牌坊複製品。

圖三：亞洲先鋒娛樂首席財務官兼執行董事陳子倫先生。

Asia Tigers Club 是一個由 8,800 個基於以太坊區塊鏈的獨特創建和塑造的老虎頭像（PFP）組成的NFT 項目。整個NFT系列將於 5 月下旬前通過官方網站 www.asiatigersclub.com 推出，並僅以直接鑄造的方式出售。

Asia Tigers Club的藝術作品由著名葡萄牙藝術家佩德羅·洛倫索（Pedro Lourenço）創作，以中國傳統水墨畫為基調，與現代創作藝術技術相互結合。是次的NFT項目以老虎為主題，不僅能代表亞洲，更能充分體現出作者決心將亞洲旅行體驗的精神、亞洲人的實力及適應能力帶到世界各地的旅遊及度假勝地。「Asia Tigers Club」 NFTs 的持有者可優先在Sandbox遊戲中的Mini Macau（預計將於 2022 年六月推出）及 Resortverse（預計將於 2022 年第二季推出）使用元宇宙產品，並獲得旅行代幣，這些旅行代幣可以用於現實生活中在澳門以及整個亞洲的度假村消費、享受酒店、娛樂和餐飲體驗。

如欲了解更多，請瀏覽Asia Tigers Club的官方網頁 https://asiatigersclub.com 及社交媒體專頁 https://linktr.ee/asia_tigers_club

即點擊 https://www.youtube.com/watch?v=t2VDmlszgFw 體驗Mini Macau。

亞洲先鋒娛樂首席財務官兼執行董事陳子倫先生表示：「我們非常榮幸Asia Tigers Club能夠成為澳門首批主要的 NFT 項目之一。項目正在建立一個虛擬的藝術收藏家社區，並將他們與澳門的旅遊和休閒體驗聯繫起来。受疫情限制，相信不少人有多個月未能出遊，我們希望澳門能成為旅客心目中的首個度假勝地。Asia Tigers Club將會讓收藏家們有機會通過我們的元宇宙產品首次體驗虛擬澳門。當旅行限制放寬的時候，他們可以第一時間來到澳門，通過我們的旅行代幣市集享有現實生活中的度假區優惠及福利。」

他又補充：「隨著全球環境的轉變，許多旅客減少到訪亞洲。我們的願景是在元宇宙上建立亞洲旅遊景點，所以我們第一次嘗試在Sandbox遊戲製作器中建立Mini Macau，並以此為藍本，為我們即將到來的 Resortverse 項目做好準備。」

高清圖片下載：https://rb.gy/ozrkcd

關於Sandbox遊戲中的Mini Macau
Mini Macau 是集團第一個以 The Sandbox 遊戲為基礎的元宇宙項目。虛擬世界體驗包括澳門頂級旅遊景點的虛擬展示，例如大三巴牌坊、澳門旅遊塔、議事亭前地和媽閣廟。遊客可以在Mini Macau進行互動遊戲，贏取旅遊代幣，到訪藝術畫廊，乘坐渡輪，以及現實生活中的澳門零售品牌商店。如欲了解更多，請瀏覽 www.mini-macau.com

關於Resortverse
Resortverse 是集團未來重點發展的旅遊和酒店元宇宙平台，元宇宙旅遊將在此平台上轉化為現實生活中的旅遊獎勵。我們計劃通過在元宇宙上複製世界上最著名的旅遊目的地，基於現實生活中的度假勝地打造虛擬度假體驗。這個新型的旅遊和度假村元宇宙平台預計將於 2022 年第二季推出。

關於亞洲先鋒娛樂
亞洲先鋒娛樂控股有限公司（亞洲先鋒娛樂）是一家在香港聯交所GEM上市的公司，股票代碼為 8400.HK。 亞洲先鋒娛樂的子公司 APE Macau 從事博彩供應行業超過 15 年，為澳門和亞洲的運營商提供博彩設備。亞洲先鋒娛樂於 2021年實行多元化發展，開始經營自動售貨機業務，並於 2022年推出一個全新的web3項目 -- ResortVerse，當中的「Asia Tigers Club」 NFT系列及Mini Macau是集團元宇宙旅遊平台計劃的第一步。如欲了解更多，請瀏覽Asia Tigers Club的官方網頁 https://asiatigersclub.com 及社交媒體專頁 https://linktr.ee/asia_tigers_club

關於The Sandbox
Animoca Brands 的子公司 The Sandbox 是一個去中心化的虛擬世界，它一直在推動虛擬房地產近期的需求增長，並與主要 IP 和品牌合作，包括阿迪達斯、史努比狗狗、行屍走肉、Deadmau5、雅達利、過山車大亨、關懷熊、藍精靈等。 Sandbox元宇宙以現有的沙盒 IP 為基礎，在移動設備上擁有超過 4000 萬的全球安裝量，為玩家和創作者提供了一個分散且直觀的平台，以創建身臨其境的 3D 世界和遊戲體驗，並安全地存儲、交易和貨幣化他們的創作。詳情請瀏覽 www.sandbox.game

媒體查詢
亞洲先鋒娛樂控股有限公司
Candy Chan
Public Relations and Marketing Manager
candy@apemacau.com
(853) 2830 6196

智升公關有限公司
Ashley Kung
Senior Manager
ashley.kung@brightcommns.com
(852) 36117839


話題 Press release summary

部門 运动会, NFTs
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