Wednesday, 4 May 2022, 10:51 HKT/SGT Share: 水果生鮮行業長陽趨勢不變 行業龍頭將賦予更高價值

香港, 2022年5月4日 - (亞太商訊) - 生鮮行業關乎民生與發展，以其剛性需求、高頻粘性的特徵，成為消費市場的一個重要組成部分。近幾年，中國生鮮零售市場持續保持穩步增長。其中，作為生鮮行業的一個重要分支，水果生鮮行業伴隨著新零售的興起，展現出良好的發展機遇。



多重因素推動 中國水果零售行業步入發展「快車道」

在中國，人們的飲食消費升級和生活節奏的加快，對健康的關注度愈來愈高，此健康意識的提高推動了水果的消費量。和發達國家相比，中國人均消費水果量具有較大增長潛力。數據統計，美國人均水果的年消費量是中國現人均的2.1倍；而在與中國飲食結構較相近的日本，其人均水果的年消費量則是中國現人均的1.4倍。



隨著人們消費水平的提升以及消費觀念的升級，消費者對高品質水果的需求持續增加，更進一步推動中國水果生鮮行業的高速發展。此外，伴隨著互聯網及電子商務的發展，水果零售企業商業模式日趨多元，給消費者提供了更便利的購物體驗和選擇，進一步擴大了消費者的覆蓋範圍，促進生鮮水果銷量不斷上升。按水果零售額計，中國水果零售市場的市場規模已由2016年的人民幣 8,273億元增至2021年的人民幣12,290億元，複合年增長率約為8.2%。



從長遠趨勢來看，飲食消費升級和消費者對健康意識的提升，將持續帶動水果消費量的增長。同時，供應鏈的快速發展和冷鏈及恒溫倉儲物流技術的提升，也將進一步推動生鮮類產品實現從農田到餐桌的品質保障，中國水果零售市場預計仍將保持高速發展。根據弗若斯特沙利文，按零售額計，2026年中國水果零售市場的市場規模預計將進一步增長至人民幣17,752億元，2021年至2026年的預期複合年增長率為7.6%。



高口碑企業更易實現長遠發展 行業龍頭優勢明顯

巨大的市場規模以及發展潛力，催生出多家水果生鮮品牌。如何在激烈的市場競爭中實現長期可持續發展，也成為每家水果生鮮企業所追求的長期目標。分析人士認為，隨著人們對食品的安全和產源日益重視，消費者對產品價格的敏感度將因而逐漸下降，人們願意為了優質水果而支付較高的金額。因此，注重水果品質及消費者體驗的企業在市場上更容易獲得高口碑，並將實現長遠發展。



由於生鮮水果本身高損耗率、短保質期的特性，倉儲配送難、生鮮損耗、配送成本高等問題一直是制約水果生鮮企業發展的難題。同時，中國水果行業中鮮少有企業參與水果產業鏈的整個環節，這種從種植到銷售上下游各環節的割裂，導致整個產業鏈的各個環節之間極容易產生資訊不對稱的問題，從而無法產生較高的協同效應，使得大多數企業無法實現對最終消費者的有效價值傳遞。



目前國內僅有如百果園之類的少數頭部水果專營企業有能力建構水果行業全產業鏈生態體系。其中，百果園通過實施標準果品品質管理體系及信息技術賦能，搭建了從產業鏈種植、採購、倉儲、物流到零售各環節的生態閉環，實現了從供應鏈端到零售端在「質」和「量」上的高效協同，從而確保其能長期為消費者提供高品質的產品，市場口碑不斷提升。



為了給顧客提供高度便利的消費體驗，百果園建立了一個中國最大的貼近社區、線上線下一體化以及店倉一體化的零售網絡，讓消費者可以隨時隨地購買產品，滿足顧客的多樣化消費體驗。同時，百果園依託數字化的管理方式，精準洞察消費者需求，圍繞綫上綫下展開一體化、精細化運營，進一步增強了顧客粘性。



綜合來看，中國水果行業將長期處於黃金發展階段，百果園作為其中的頭部企業，率先完成全產業鏈的生態閉環，構築了較高的競爭壁壘。同時，其線上線下一體化的發展模式，有利於其抓住水果生鮮行業的發展機遇，打破線下銷量以及用戶群的發展瓶頸，持續擴大其安全邊際，實現長期領跑。日前百果園已向港交所遞交A1上市申請，擬赴港IPO，成為行業的一大熱點，亦在資本市場上為生鮮行業帶來一隻優質標的。





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