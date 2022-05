AEON 信貸財務推出信用卡AEON CARD WAKUWAKU 走在最前 滿足消費新常態

香港, 2022年5月3日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸」或「集團」;股份代號:00900)於2022年5月1日推出全新首張針對網上購物愛好者的現金回贈(CashBack)信用卡AEON CARD WAKUWAKU,以擴大其客戶群並捕捉數碼交易及網上購物增長趨勢所帶來的機遇。集團亦與知名的香港歌手陳凱詠簽約,委任她為新信用卡的代言人。

AEON信貸財務推出全新首張現金回贈(CashBack)信用卡AEON CARD WAKUWAKU

AEON CARD WAKUWAKU是集團今年的星級產品,針對網購愛好者及年輕一代,為他們提供一系列吸引的獎賞及優惠。全新的AEON CARD WAKUWAKU信用卡具備簡單的CashBack功能、色彩繽紛的外觀和活潑的原創角色吉祥物「密密鹿」,旨在迎合年輕客戶的需求,以配合集團將擴大市場範圍到新目標群體的計劃。集團亦邀請陳凱詠成為AEON CARD WAKUWAKU的代言人,因其年輕活力的形象還有她對網上購物的喜愛,與這張信用卡的定位完全符合,相信必定能引起年青人對這張信用卡的興趣。為刺激消費及優化顧客體驗,AEON CARD WAKUWAKU提供全年本地與海外網上消費及外賣現金回贈。為鼓勵客戶使用集團的電子系統,凡透過「AEON HK」手機應用程式成功申請AEON CARD WAKUWAKU,可額外獲得現金回贈。有關應用程式已完成升級,使信用卡申請功能更快捷方便。



另外,AEON信貸財務亦將於2022年5月4日至8月10日推出「Everywhere簽賬賞」,並與屯門市廣場合作於2022年5月5日至7月5日推出「夏日簽賬日日賞」計劃,以捕捉香港推出第二輪消費券計劃提振的消費氣氛。集團亦致力於令推廣的途徑和優惠更多元化,以保持競爭力以及在經濟復甦期間取得更大優勢。



除了網上商店和線上支付系統激增外,疫情更進一步推動網上購物和無現金交易的增長趨勢,這點在年輕一代當中尤為明顯。隨著全新信用卡AEON CARD WAKUWAKU的推出,加上陳凱詠簽約成為代言人,預計集團將能夠把握因消費者行為變化而帶來的市場機遇以及在年輕人之間擴大其品牌影響力。展望未來,集團將繼續完善其業務模式,以適應和滿足在新常態下不斷轉變的客戶需求。



關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務,以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。



