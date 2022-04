Friday, 29 April 2022, 09:49 HKT/SGT Share: 聯想控股公告擬減持拉卡拉,進一步聚焦「產業運營,科技創新」

香港, 2022年4月29日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,聯想控股股份有限公司(3396.HK)今日公告擬以集中競價、大宗交易方式減持拉卡拉支付股份有限公司(A股代碼:300773)不超過46,791,302股,即不超過拉卡拉總股本比例6%。



公告指出,以集中競價方式減持將發生在自公告日起15個交易日後的6個月內,而以大宗交易方式減持將在自公告日起3個交易日後的6個月內進行。



公告進一步指出,擬減持價格將根據減持時的市場價格確定,不會低於拉卡拉首發上市時的發行價。若拉卡拉在減持期間發生除權除息事項,則減持價格將相應調整。



截至公告,聯想控股作為拉卡拉第一大股東,持有其225,957,600股,佔比28.97%。



回顧3月底聯想控股年度業績發佈時,CEO李蓬曾表示,公司將圍繞「產業運營,科技創新」,進一步形成更加清晰的發展目標與戰略規劃,本次股份減持亦是按照該戰略思路開展的一項落地工作。



2020年以來,聯想控股陸續退出了PIC、蘇州信託、神州租車,並將資源更多地配置到實業與科技賽道,包括增持富瀚微,推動聯想集團和聯泓新科加大科技投入等。本次減持拉卡拉,預計將會對公司現金流、估值等產生正面影響。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network