Tuesday, 26 April 2022, 13:39 HKT/SGT Share: 持續強化科技引領和創新驅動 陽光保險長期增長可期

香港, 2022年4月26日 - (亞太商訊) - 時隔近2年，資本市場終於又要迎來一家險企。近日，陽光保險集團股份有限公司（「陽光保險」）向港交所遞交A1上市申請，擬赴港上市。



據瞭解，陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團。2019-2021年，總保費收入由87,907百萬元（人民幣，下同）增加至101,759百萬元，歸母淨利潤由5,086百萬元增加至5,883百萬元，資產總額由2019年底的332,558百萬元增加2021年底至441,623百萬元。穩步增長的經營業績，離不開陽光保險對科技、創新的重視，以及多年來為持續構建保險產業鏈生態圈的努力付出。



多維度創新 為業務發展提供動能



企業的長期健康發展，離不開創新的驅動。陽光保險通過一系列有效的產品創新、模式創新及服務創新，構建面向未來的可持續競爭力，賦能業務發展。



在產品創新方面，陽光保險積極把握行業動態，堅持以高品質產品開拓市場的同時，深度挖掘客戶保險保障需求，持續推進產品創新。陽光人壽於2021年2月推出的「陽光保尊享版」和「陽光護尊享版」兩款產品，在上線後至2021年12月31日期間，累計取得新單保費收入近239百萬元，佔同期代理人渠道新單保費收入的比例達11.7%；新單保單件數約4.5萬件，佔同期代理人渠道新單保單件數的17.0%。



在模式創新方面，陽光保險從渠道策略、隊伍建設、經營體系等維度深化模式創新，推動代理人產能持續提升，保費收入持續增長。2020年以來，陽光人壽陸續在5個中心城市、19個省會城區實施「突破項目」，實現差異化代理人佈局。2021年，上述地區累計實現新單期繳保費收入285百萬元，同比增長7.4%。月均活動人均產能（按年化標準保費計算）超過1.3萬元，同比增長17.8%。



在服務創新方面，陽光保險圍繞保險理賠環節，不斷提升理賠服務創新能力。旗下「一鍵賠」工具可以實現遠程視頻查勘，圖像識別技術應用於車險定損環節，實現小額案件快速定損，顯著提升了客戶體驗。2021年，「一鍵賠」累計提供了約120萬次的理賠服務。



科技賦能 持續構建保險產業鏈生態圈



科技，已成為深植於陽光保險的內在發展基因。其以數據為生產要素，在數字化客戶洞察、數字化行銷、數字化風控、數字化運營能力等方面進行重點部署，實現以客戶為中心的經營模式突破，進一步提升了陽光保險在精準化營銷、 銷售培訓、提升運營效率、增強風控水平等方面的業務能力，有效推動高質量可持續發展。



值得一提的是，隨著市場、政策以及客戶需求的變化，保險公司的服務模式正從單純的理賠向全流程健康管理轉變，構建保險產業鏈生態圈已成為保險企業轉型突破的關鍵。陽光保險也不例外，其在立足保險主業的基礎上，充分整合優勢資源，構建了豐富的保險產業鏈生態圈，持續挖掘客戶全生命週期需求，為客戶提供優質產品與服務。



目前，陽光保險的產業鏈生態圈已經擴展到醫療、健康管理服務、養老和子女教育服務等多個領域，可以滿足用戶的多樣化保障需求，更好地服務用戶全生命週期，形成了較為牢固的服務利益鏈。未來，陽光保險在產業鏈生態圈的佈局還可以反哺保險主業發展，產生強大協同效應。



長期來看，我國保險業正處於發展階段，保費增長空間較大。陽光保險通過強化科技引領和創新驅動，綜合競爭力不斷增強，未來，在保險+保險生態圈的雙輪驅動下，有望實現持續突破，長期增長可期。





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