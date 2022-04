Tuesday, 26 April 2022, 13:39 HKT/SGT Share: 持續強化科技引領和創新驅動 陽光保險長期增長可期

香港, 2022年4月26日 - (亞太商訊) - 時隔近2年,資本市場終於又要迎來一家險企。近日,陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」)向港交所遞交A1上市申請,擬赴港上市。



據瞭解,陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團。2019-2021年,總保費收入由87,907百萬元(人民幣,下同)增加至101,759百萬元,歸母淨利潤由5,086百萬元增加至5,883百萬元,資產總額由2019年底的332,558百萬元增加2021年底至441,623百萬元。穩步增長的經營業績,離不開陽光保險對科技、創新的重視,以及多年來為持續構建保險產業鏈生態圈的努力付出。



多維度創新 為業務發展提供動能



企業的長期健康發展,離不開創新的驅動。陽光保險通過一系列有效的產品創新、模式創新及服務創新,構建面向未來的可持續競爭力,賦能業務發展。



在產品創新方面,陽光保險積極把握行業動態,堅持以高品質產品開拓市場的同時,深度挖掘客戶保險保障需求,持續推進產品創新。陽光人壽於2021年2月推出的「陽光保尊享版」和「陽光護尊享版」兩款產品,在上線後至2021年12月31日期間,累計取得新單保費收入近239百萬元,佔同期代理人渠道新單保費收入的比例達11.7%;新單保單件數約4.5萬件,佔同期代理人渠道新單保單件數的17.0%。



在模式創新方面,陽光保險從渠道策略、隊伍建設、經營體系等維度深化模式創新,推動代理人產能持續提升,保費收入持續增長。2020年以來,陽光人壽陸續在5個中心城市、19個省會城區實施「突破項目」,實現差異化代理人佈局。2021年,上述地區累計實現新單期繳保費收入285百萬元,同比增長7.4%。月均活動人均產能(按年化標準保費計算)超過1.3萬元,同比增長17.8%。



在服務創新方面,陽光保險圍繞保險理賠環節,不斷提升理賠服務創新能力。旗下「一鍵賠」工具可以實現遠程視頻查勘,圖像識別技術應用於車險定損環節,實現小額案件快速定損,顯著提升了客戶體驗。2021年,「一鍵賠」累計提供了約120萬次的理賠服務。



科技賦能 持續構建保險產業鏈生態圈



科技,已成為深植於陽光保險的內在發展基因。其以數據為生產要素,在數字化客戶洞察、數字化行銷、數字化風控、數字化運營能力等方面進行重點部署,實現以客戶為中心的經營模式突破,進一步提升了陽光保險在精準化營銷、 銷售培訓、提升運營效率、增強風控水平等方面的業務能力,有效推動高質量可持續發展。



值得一提的是,隨著市場、政策以及客戶需求的變化,保險公司的服務模式正從單純的理賠向全流程健康管理轉變,構建保險產業鏈生態圈已成為保險企業轉型突破的關鍵。陽光保險也不例外,其在立足保險主業的基礎上,充分整合優勢資源,構建了豐富的保險產業鏈生態圈,持續挖掘客戶全生命週期需求,為客戶提供優質產品與服務。



目前,陽光保險的產業鏈生態圈已經擴展到醫療、健康管理服務、養老和子女教育服務等多個領域,可以滿足用戶的多樣化保障需求,更好地服務用戶全生命週期,形成了較為牢固的服務利益鏈。未來,陽光保險在產業鏈生態圈的佈局還可以反哺保險主業發展,產生強大協同效應。



長期來看,我國保險業正處於發展階段,保費增長空間較大。陽光保險通過強化科技引領和創新驅動,綜合競爭力不斷增強,未來,在保險+保險生態圈的雙輪驅動下,有望實現持續突破,長期增長可期。





