力世紀委任Wilfried Porth先生為非執行董事



香港, 2022年4月26日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司 （「力世紀」，本「公司」，香港聯合交易所股份代號：860，及其附屬公司統稱本「集團」）宣佈委任Wilfried Porth先生為非執行董事，自2022年5月1日起生效。Porth先生於2009至2021年出任Daimler AG（「Mercedes-Benz」，「奔馳」）董事會成員。Porth先生在汽車行業服務超過36年，曾於不同崗位及市場出任要職。他將為本集團引進寶貴的經驗和行業洞見。



Porth先生在歐洲、亞洲、美洲及非洲擁有豐富的國際管理專業知識，在生產、研發、銷售及人力資源方面擁有廣泛的職能經驗。於奔馳輝煌的職業生涯中，Porth先生曾擔任多個高級管理層要職，包括擔任Mercedes-Benz Vans的主管、Mercedes-Benz Transporter的執行副總裁，以及Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation的行政總裁。Porth先生亦曾擔任不同公司、機構及基金會的董事會成員。Porth先生擁有斯圖加特大學（University of Stuttgart）機械工程研究專業的碩士工程師學位(Diplom-Ingenieur)。



力世紀董事長何敬豐先生表示：「我們非常高興 Porth 先生加入我們的董事會。Porth 先生將以經營世界領先汽車企業的視角，向力世紀提供專家意見。隨著集團聚焦轉移至新能源汽車和未來出行，Porth 先生的加入將有助於推進力世紀下一階段的發展。」



關於力世紀有限公司



力世紀有限公司（香港聯合交易所股份代號：860）為一家領先的綜合出行技術解決方案供應商，通過整合先進的自主研發技術，為「未來出行」打造全球領先的一站式未來出行平台。集團聚焦三大支柱，包括汽車生產、工程服務外包及技術開發。除開發及銷售頂級超跑及高端電動車外，本集團為全球出行市場提供全面的解決方案。集團的附屬公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及GLM Co.Ltd。此外，集團亦透過投資創新及整全的3D列印汽車製造平台Divergent Technologies Inc及行業領先的電動汽車充電解決方案供應商依威能源，拓展其汽車出行技術服務產品。如欲瞭解更多，請瀏覽 http://www.apollofmg.com/ 。





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