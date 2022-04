Monday, 25 April 2022, 11:00 HKT/SGT Share: 知乎正式登陸港交所:中國領先的在線內容社區 價值重估正當時

香港, 2022年4月25日 - (亞太商訊) - 4月22日,港股市場再添一枚新星,中國最大的在線問答社區知乎(2390.HK)於今日正式登陸港交所。自2019年阿里巴巴成功在港二次上市以來,港股市場接連迎來了網易、京東、B站等眾多頭部中概股的加入,而知乎成為了首家以雙重主要上市方式回港的中概互聯網公司。



知乎以問答社區起步,逐漸發展成為中國最大的綜合在線內容社區之一。根據灼識諮詢,以2019年至2021年的平均移動端月活躍用戶和收入計,知乎是中國最大的在線問答社區,也是中國前五大綜合在線內容社區之一。



獨有的社區生態優勢突出 助力知乎穿越牛熊週期

對於知乎來說,一個不依賴外部環境,自身獨有的社區生態,就是知乎的根本,也是好內容的來源。在發展的過程中,知乎通過持續提供高價值、歷久彌新及有獲得感的內容,持續鞏固其社區價值及特性,進而吸引更多的用戶及內容創作者參與並留存,形成一個相互傳遞、相互啟發和相互影響的社區生態,從而讓知乎獲得用戶的持久信賴,始終擁有互恰共榮的活力以及自趨生長的動力,使其能夠不被外部環境影響,穿越牛熊週期。



截至2021年12月31日,知乎社區已積累4.9億則內容,包括4.2億條問答內容,較去年同期分別增長39%及34%,涵蓋超過1,000種垂直領域及180萬個細分話題,累計內容創作者達5,500萬人。同時,知乎還通過舉辦各種活動以及給予創作者經濟獎勵的方式,鼓勵用戶高度參與。2021年第四季度,知乎平均月活躍內容創作者達270萬,平均每月創作1,300萬則內容,進一步豐富了知乎的內容。



得益於突出的社區價值,知乎積累了龐大、多元化且高參與度的用戶群體。2019年至2021年,知乎月活躍用戶複合年增長率高達41.4%。2021年第四季度,知乎的平均移動端月活躍用戶達9,960萬人,較2020年增加38.1%;平均每月瀏覽人次達5億,平均每月用戶互動達3.9億次。2020年,知乎鹽選用戶的12個月的留存率為73%。



持續拓展變現模式 盈利能力不斷提升

好生態帶來好內容,好內容就是好生意。在好內容的推動下,知乎持續拓展其變現渠道。據悉,知乎是首批推出付費會員模式,並為商家及品牌推出內容商業化解決方案的行業參與者之一。此外,知乎還在拓展職業培訓和電子商務等創新盈利模式。目前知乎的收入來源主要包括在線廣告、付費會員、內容商業化解決方案、職業培訓及電子商務相關服務等。



最新財報數據顯示,2021年全年,知乎總營收達29.59億元,同比增長118.9%;其中第四季度營收10.19億元,同比增長96.1%;並且以內容為核心的非廣告業務占比達到了61%。充分說明了知乎在持續探索商業化的道路上已經開始收穫成效。截至2021年12月31日,知乎持有現金及現金等價物總額為74億(人民幣,下同)。業務運轉良好,現金儲備充足,顯然是知乎不進行新一輪募資的底氣。



在美股上市一週年以來,知乎向市場交付了優秀的業績,但由於受國際政治因素影響,知乎價值被市場嚴重低估。未來,在行業方興未艾的背景下,知乎作為國內最大的問答社區,在多元變現渠道的支持下,有望實現長期穩健增長,推動公司進入了新的發展週期。



此次回港上市,是知乎新的里程碑。對於業務場景根植於中國市場的知乎來說,其商業模式和發展前景更能獲得中國消費者和投資者的理解。雙重上市後,擁有好內容、好生態的知乎有望迎來價值重估。





