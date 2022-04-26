Monday, 25 April 2022, 11:00 HKT/SGT Share: 知乎正式登陸港交所：中國領先的在線內容社區 價值重估正當時

香港, 2022年4月25日 - (亞太商訊) - 4月22日，港股市場再添一枚新星，中國最大的在線問答社區知乎（2390.HK）於今日正式登陸港交所。自2019年阿里巴巴成功在港二次上市以來，港股市場接連迎來了網易、京東、B站等眾多頭部中概股的加入，而知乎成為了首家以雙重主要上市方式回港的中概互聯網公司。



知乎以問答社區起步，逐漸發展成為中國最大的綜合在線內容社區之一。根據灼識諮詢，以2019年至2021年的平均移動端月活躍用戶和收入計，知乎是中國最大的在線問答社區，也是中國前五大綜合在線內容社區之一。



獨有的社區生態優勢突出 助力知乎穿越牛熊週期

對於知乎來說，一個不依賴外部環境，自身獨有的社區生態，就是知乎的根本，也是好內容的來源。在發展的過程中，知乎通過持續提供高價值、歷久彌新及有獲得感的內容，持續鞏固其社區價值及特性，進而吸引更多的用戶及內容創作者參與並留存，形成一個相互傳遞、相互啟發和相互影響的社區生態，從而讓知乎獲得用戶的持久信賴，始終擁有互恰共榮的活力以及自趨生長的動力，使其能夠不被外部環境影響，穿越牛熊週期。



截至2021年12月31日，知乎社區已積累4.9億則內容，包括4.2億條問答內容，較去年同期分別增長39%及34%，涵蓋超過1,000種垂直領域及180萬個細分話題，累計內容創作者達5,500萬人。同時，知乎還通過舉辦各種活動以及給予創作者經濟獎勵的方式，鼓勵用戶高度參與。2021年第四季度，知乎平均月活躍內容創作者達270萬，平均每月創作1,300萬則內容，進一步豐富了知乎的內容。



得益於突出的社區價值，知乎積累了龐大、多元化且高參與度的用戶群體。2019年至2021年，知乎月活躍用戶複合年增長率高達41.4%。2021年第四季度，知乎的平均移動端月活躍用戶達9,960萬人，較2020年增加38.1%；平均每月瀏覽人次達5億，平均每月用戶互動達3.9億次。2020年，知乎鹽選用戶的12個月的留存率為73%。



持續拓展變現模式 盈利能力不斷提升

好生態帶來好內容，好內容就是好生意。在好內容的推動下，知乎持續拓展其變現渠道。據悉，知乎是首批推出付費會員模式，並為商家及品牌推出內容商業化解決方案的行業參與者之一。此外，知乎還在拓展職業培訓和電子商務等創新盈利模式。目前知乎的收入來源主要包括在線廣告、付費會員、內容商業化解決方案、職業培訓及電子商務相關服務等。



最新財報數據顯示，2021年全年，知乎總營收達29.59億元，同比增長118.9%；其中第四季度營收10.19億元，同比增長96.1%；並且以內容為核心的非廣告業務占比達到了61%。充分說明了知乎在持續探索商業化的道路上已經開始收穫成效。截至2021年12月31日，知乎持有現金及現金等價物總額為74億（人民幣，下同）。業務運轉良好，現金儲備充足，顯然是知乎不進行新一輪募資的底氣。



在美股上市一週年以來，知乎向市場交付了優秀的業績，但由於受國際政治因素影響，知乎價值被市場嚴重低估。未來，在行業方興未艾的背景下，知乎作為國內最大的問答社區，在多元變現渠道的支持下，有望實現長期穩健增長，推動公司進入了新的發展週期。



此次回港上市，是知乎新的里程碑。對於業務場景根植於中國市場的知乎來說，其商業模式和發展前景更能獲得中國消費者和投資者的理解。雙重上市後，擁有好內容、好生態的知乎有望迎來價值重估。





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Apr 13, 2022, 14:17 HKT/SGT 知乎赴港雙重上市值得關注 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

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