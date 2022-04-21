Thursday, 21 April 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Colt Colt Technology Services為AWS Direct Connect 託管服務提供更高速的頻寬 為日本、香港及新加坡的客戶提供高達10 Gbps的連線速度

香港, 2022年4月21日 - (亞太商訊) - Colt Technology Services 今日宣布Colt On Demand雲端連線即可支援日本、香港及新加坡的客戶以高達10 Gbps速度連線AWS Direct Connect託管服務。



過去10 Gbps連線只限於AWS Direct Connect 專屬服務，但經此升級後，客戶現在即可直接連線到AWS Direct Connect託管服務而無需使用交叉連線，從而降低其總體擁有成本（TCO）並同時提高交付速度。客戶還可使用不同的AWS虛擬接口（私有、公共、傳輸）。



這項服務於去年首次在歐洲推出，此次公告後，通過Colt On Demand的一個全面性靈活連線解決方案，Colt現在可在亞洲的香港、日本及新加坡提供高達10Gbps的高頻寬服務。



近來混合式工作模式的崛起也造成對於靈活流量控制需求的增加。Colt On Demand支持快速網絡部署，以充分利用雲的靈活性。此外，頻寬可以根據客戶在辦公室及遠程員工的比例實時調整，從而以經濟高效的方式創建高效能的雲運算環境。



Colt總裁及亞洲區主管星野真人表示：「我們與AWS的關係穩固，作為AWS的合作夥伴，Colt已為大量的亞洲各行各業客戶提供AWS連線。這公布突顯了我們在亞太地區持續的投資與承諾，要為客戶提供敏捷、靈活與安全的雲連線服務，藉此滿足他們對高頻寬的需求並幫助他們利用雲所帶來的各種優勢。」



Colt獲得Gartner 2021年全球網絡服務魔力象限（Magic Quadrant for Network Services）遠見者地位的肯定，亦榮獲Frost & Sullivan的 2021年歐洲客戶價值領航大獎（Frost & Sullivan’s European Customer Value Leadership Award）。公司的淨推薦值（NPS）領先業界，反映員工高度的積極性。



關於Colt

Colt 致力於通過連線的力量來改變世界運作的方式。Colt IQ Network連結了歐洲、亞洲和北美鉅型商業中心逾900間數據中心、逾29,000棟網內建築。



Colt瞭解企業連線的需求並提供高性能及高頻寬解決方案，在Colt以行業內最以客戶導向為核心的願景下，賦能企業客戶成功。旗下客戶遍及超過30個國家中逾210個城市的數據密集型企業。Colt是軟體定義網路 (SDN) 與網路功能虛擬化 (NFV) 方面公認的創新者與先驅。作為私營公司，Colt乃是業內財務最穩健的企業之一，能夠以最實惠的價格提供最佳客戶體驗。更多訊息請瀏覽：www.colt.net.



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