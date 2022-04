Wednesday, 20 April 2022, 13:16 HKT/SGT Share: "第二城市",即將推出連接現實和虛擬世界無限可能性的元宇宙遊戲

韓國首爾, 2022年4月20日 - (亞太商訊) - (株)D-Master表示多年準備的元宇宙專案"第二城市"將於5月中進行測試。



"第二城市"元宇宙的意義是從創造一個真正的虛擬和現實相結合的想法開始的。不單純的遊戲,而是要反映現實的元宇宙世界,才能讓玩家獲得無限的自由度和可能性。此外,"第二城市"在5月中測試前, "Token Incity Token Air Drop" 活動從2022年4月11日到5月9日。而且,到5月25日為止,將在活動參與者中抽取"第二城市"內的土地NFT進行Air Drop。



"第二城市"之前沒有向外界公佈元宇宙開發的消息,一直隱藏著神秘的面紗。直到目前即將來臨的5月提前測試活動、土地NFT Minting活動、以及6月的公開測試,才通過開設telegram官方社區及活動、在官方YouTube頻道上傳開發日記視頻等,在向外界宣傳資訊並進行交流。



"第二城市"Louis Kim代表強調:"現在終於到宣傳我們打造的元宇宙'第二城市'的時間了,很多人將在"第二城市"內體驗跨越現實和虛擬的經驗。"



在"第二城市"內可以用自己的土地NFT開採CITY代幣,在土地上建造建築物,建築物的結構可以將各層製作成市迷你世界或開放形態使用。例如1樓是開放型,2樓 通過電梯可以進入迷你世界的結構建造建築物。因為每個樓層可以設定出入者的許可權,所以租賃、公司運營、內容事業等,想像的一切都可以通過Unity來開發經營。



另外,與其他元宇宙不同的是"第二城市"遊戲商業系統具有批發功能。各種創作者可以製作屬於自己的項目,或者可以通過NFT化進行交易。因此預計隨著這些全世界多彩多樣的創作者們可以在"第二城市"內宣傳自己的創作作品並進行交易,生產經濟體系也將逐漸形成。



在"第二城市"也存在著地鐵及機場,我們可以像現實世界一樣移動到遙遠的地區或在移動到其他城市的時候使用。在這個時間播放簡短而簡單的廣告視頻,遊戲中與現實一樣也會形成流動人口。另外,還可以為觀看簡短廣告的用戶提供獎勵。據說,這些獎勵系統會使"第二城市"本身作為元宇宙,將成為與用戶融為一體的廣告媒體。



接著,可以通過幻想樂園、狩獵、寵物系統,可以解決遊戲玩家對玩遊戲的欲望。 各式各樣的開發者製作幻想樂園並上傳到"第二城市"的話,開發者可以獲得收益,用戶可以享受更多的遊戲,也可以通過在遊戲的市政府為市場和人力進行投票,將吸引活動等的許可權交給用戶,還可以通過搭載workflow功能的社交系統進行線上線下溝通。



"第二城市"日後將分步公開代幣經濟及生態系統資訊。



官網 https://secondcity.io/index_chi



Media Contact

Brand: Second City

Contact: Louis Kim

Email: admin@secondcity.io

Phone: +821028485848

Website: https://secondcity.io/

SOURCE: Second City





話題 Press release summary



部門 Blockchain, Technology, ICO, FinTech, NFTs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network