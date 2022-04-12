Wednesday, 13 April 2022, 14:17 HKT/SGT Share: 知乎赴港雙重上市值得關注

香港, 2022年4月13日 - (亞太商訊) - 4月11日，中國最大在線問答社區知乎正式向港交所遞交了主板上市申請，計劃發售2600萬股A類普通股，完成在香港和美國的雙重主要上市。值得關注的是，知乎此次不發行新股，沒有融資目的。業內人士表示，這不僅是對既往投資者利益的保護，也是新投資者重新評估知乎內在價值的投資良機。



據公開資料，知乎此次發售的股票100%來自早期投資者，擬定公開發售最高價不超過為51.8港元。業內人士解釋，最高價只是香港招股文件中的一個參考價格，而對於已在美股上市的赴港上市企業而言，最終的發行價格會參考定價前美股的交易價格，並打一定折扣來確定。目前，知乎赴港上市尚未定價，並不存在知乎“高位套現”。恰恰相反的是，知乎目前股價對比在美上市時已經處於絕對低位，對投資者來說頗具吸引力。



此次知乎不發行新股，沒有融資目的，只為追求美港兩地雙重主要上市地位。業內人士分析，背後的原因並不複雜，目前中概股在美股頻頻受到SEC政策限制，疊加國際經濟、政治、地緣等因素，大數多公司均處於歷史低位，股價表現已脫離了公司業務的基本面。在此情況下，現金流良好、業務穩健的公司，深獲投資者青睞，以捕獲未來公司在價值修復過程中的收益。



據招股書材料，知乎的流動資產情況良好，現金及現金等價物持續上漲。目前，知乎的現金及現金等價物總計超過72.12億人民幣，而公司總市值約89.99億人民幣。同時，根據國際投行的分析師研究報告，知乎主營業務穩定且具有高成長性，2022年和2023年知乎的遠期市銷率（Forward P/S）預計分別為1.92倍和1.27倍，極具投資吸引力。據悉，知乎在開簿首日帳簿即獲得多倍覆蓋，並有來自于高品質投資者的參與，包括國際長線基金和現有投資者的支持，市場紛紛看好知乎未來的盈利能力和成長空間。







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