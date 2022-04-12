Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, April 13, 2022
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 13 April 2022, 14:17 HKT/SGT
Share:
知乎赴港雙重上市值得關注

香港, 2022年4月13日 - (亞太商訊)  - 4月11日，中國最大在線問答社區知乎正式向港交所遞交了主板上市申請，計劃發售2600萬股A類普通股，完成在香港和美國的雙重主要上市。值得關注的是，知乎此次不發行新股，沒有融資目的。業內人士表示，這不僅是對既往投資者利益的保護，也是新投資者重新評估知乎內在價值的投資良機。

據公開資料，知乎此次發售的股票100%來自早期投資者，擬定公開發售最高價不超過為51.8港元。業內人士解釋，最高價只是香港招股文件中的一個參考價格，而對於已在美股上市的赴港上市企業而言，最終的發行價格會參考定價前美股的交易價格，並打一定折扣來確定。目前，知乎赴港上市尚未定價，並不存在知乎“高位套現”。恰恰相反的是，知乎目前股價對比在美上市時已經處於絕對低位，對投資者來說頗具吸引力。

此次知乎不發行新股，沒有融資目的，只為追求美港兩地雙重主要上市地位。業內人士分析，背後的原因並不複雜，目前中概股在美股頻頻受到SEC政策限制，疊加國際經濟、政治、地緣等因素，大數多公司均處於歷史低位，股價表現已脫離了公司業務的基本面。在此情況下，現金流良好、業務穩健的公司，深獲投資者青睞，以捕獲未來公司在價值修復過程中的收益。

據招股書材料，知乎的流動資產情況良好，現金及現金等價物持續上漲。目前，知乎的現金及現金等價物總計超過72.12億人民幣，而公司總市值約89.99億人民幣。同時，根據國際投行的分析師研究報告，知乎主營業務穩定且具有高成長性，2022年和2023年知乎的遠期市銷率（Forward P/S）預計分別為1.92倍和1.27倍，極具投資吸引力。據悉，知乎在開簿首日帳簿即獲得多倍覆蓋，並有來自于高品質投資者的參與，包括國際長線基金和現有投資者的支持，市場紛紛看好知乎未來的盈利能力和成長空間。



話題 Press release summary

部門 金融
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
UREEQA Strikes Partnership with Venusverse  
Apr 13, 2022, 23:00 HKT/SGT
Crypto-Upvotes Is Expanding Its Business by Entering the Asian Market  
Apr 13, 2022, 21:27 HKT/SGT
OKLink Insights: OKLink releases the Global Crypto Market 2022/Q1 Report  
Apr 13, 2022, 15:30 HKT/SGT
CMGE's (0302.HK) seven-fold growth in international revenues: an emerging growth engine  
Apr 13, 2022, 15:00 HKT/SGT
Januarie is proud to serve as a National Park Ranger  
Apr 13, 2022, 14:00 HKT/SGT
Northern Territory of Australia and NEC Sign MoU to Grow the Territory's Digital Capabilities  
Wednesday, April 13, 2022 1:19:00 PM
Fujitsu and Atmonia Leverage HPC and AI Technology in Joint Project to Contribute to Carbon Neutrality  
Wednesday, April 13, 2022 9:14:00 AM
HKIRA 8th IR Awards 2022 now open for nomination  
Apr 12, 2022, 17:08 HKT/SGT
Summary of Honda Briefing on Automobile Electrification Business  
Tuesday, April 12, 2022 12:02:00 PM
XanPay Payment Gateway Accelerates AsiaVape's Local Payments Strategy into Asian Markets  
Apr 12, 2022, 12:00 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       