黑桃資本推出首個採用L’OCCITANE en Provence產品的限量版禮品套裝



香港, 2022年4月11日 - (亞太商訊) - 這個復活節黑桃資本有限公司（「黑桃資本」）將向其好友及業務夥伴送上一份安康幸福的禮物。這標誌著由何猷龍先生創辦的家族辦公室與該法國美容和健美領先品牌的首次跨界合作。

黑桃資本 x L’OCCITANE禮盒

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生說：「這個項目由概念變為現實是很有意思和特別的經歷。黑桃資本一直對時尚生活和休閒行業板塊感興趣。L’OCCITANE的一系列旗艦產品深受全球客戶喜愛，無疑是該領域的標誌性品牌之一。從策劃這個系列到禮品套裝的精美設計，我們都很享受整個過程。我們在選定禮品套裝的主題上尤其花盡心思。我們對製成品非常滿意，亦十分喜愛這個禮盒的香味，給予人身心煥然一新的感覺。於我而言，這個配搭十分適合春季。我們亦相信收到這250份限量版專屬禮盒的好友定必會同樣享受這份心意。」



譚先生補充：「我們對這個構思非常興奮，並希望這份精心製作的禮品套裝能夠向我們的朋友和夥伴送上最美好的祝福 - 特別是現在個人安康比以往任何時候都更加重要。」



有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司（「黑桃資本」）乃何猷龍先生的家族辦公室，負責管理何先生的私人資產及財富項目。總部設於香港，公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目，而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業，同時保持多元化資產類別，投資組合包括股票、債券、醫療科技、文化產業、綠色能源、房地產和上市前投資的項目。於二零二一年七月，由黑桃資本附屬公司為作為發起人的特殊目的收購公司Black Spade Acquisition Co (紐交所股份代號：BSAQ) 於紐約證券交易所掛牌上市。



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