來源 Legend Capital 君聯資本所投創新型疫苗領軍企業瑞科生物在港交所成功上市

香港, 2022年4月7日 - (亞太商訊) - 3月31日,君聯資本所投創新型疫苗領軍企業瑞科生物(股票代碼:02179.HK)在港交所成功上市。此次在港上市,成為「香港HPV疫苗第一股」、「香港新型佐劑疫苗第一股」的瑞科生物相信將會給香港資本市場注入新的活力。



瑞科生物是一家創新型疫苗公司,由自主研發的新型佐劑技術驅動,目前共擁有涵蓋宮頸癌、新冠肺炎、成人結核病、帶狀皰疹、手足口病及流感等廣泛疾病的12款高價值疫苗組合。公司主要專注於HPV候選疫苗的研發,其核心產品REC603處於III期臨床試驗階段,有望成為首款獲批上市的國產九價疫苗。此外,瑞科生物還已開始佈局mRNA疫苗領域,目前正在開發mRNA新冠肺炎疫苗。



瑞科生物擁有自主開發的新型佐劑、蛋白工程及免疫評價三大先進技術平台,是全球少數幾家有能力研發與生產FDA批准的全部5種新型佐劑的公司之一。瑞科生物是目前全球少數幾家有能力自主研發新型佐劑的公司之一。並已經成功應用於新冠疫苗、HPV疫苗及帶狀皰疹疫苗等多款創新疫苗。



君聯資本於2020年通過綜合成長基金和醫療專業基金協同投資的方式,領投瑞科生物的B輪融資。又在2021年公司的C輪融資持續加碼,是君聯資本多基金協作投資的又一成功案例。作為公司重要的機構投資人,君聯資本在瑞科生物的公司治理、業務戰略、技術路線、研發資源、管理提升以及資金支持等方面給予多方位的積極支持。



瑞科生物創始人、董事會主席兼總經理劉勇博士表示:「感謝君聯資本對瑞科生物的長期堅定支持!作為公司持股比例最大的機構投資人,君聯資本『事為先,人為重』的投資哲學與瑞科生物的企業文化高度契合,君聯資本在公司重大決策方面始終支持管理團隊,在公司發展過程中持續給與幫助,也因此成為瑞科團隊最信賴和尊敬的投資人之一。港股IPO是瑞科生物新征程的起點,管理團隊希望和君聯資本為代表的全體投資人更緊密地攜手並肩,續寫新的傳奇!」



君聯資本聯席首席投資官周宏斌表示:「祝賀瑞科生物及創始人劉勇帶領的瑞科團隊,劉總從事疫苗研發二十餘年,在行業有極高的學術地位和豐富的實操經驗,劉總和團隊在疫苗研發領域深耕多年,在研的疫苗品種都是針對重大疾病負擔領域,並積極佈局規模化生產,我們很欽佩劉總對疫苗產業投入的巨大熱情及其強烈的責任心和事業心。目前,瑞科生物已成為中國國產疫苗行業的排頭兵,相信上市後,瑞科生物在核心的新佐劑和疫苗技術領域會繼續突破,造福更多的患者。」



君聯資本董事總經理洪坦表示:「新冠疫情爆發後,疫苗行業在經過多年的技術積累和人才積累後進入了高速發展階段,瑞科生物是行業中少有的具備高質量技術平台的疫苗企業,可以持續輸出高質量疫苗產品,滿足未被滿足的臨床需求。我們看好瑞科生物HPV疫苗組合、重組帶狀皰疹疫苗REC610以及新冠疫苗組合等多個核心管線的未來發展,瑞科生物深耕重組蛋白疫苗領域,有望成為全球市場的競爭者。」



君聯資本一直重視生命科學領域重大主題的重註投資,除了瑞科生物,還有所投企業康龍化成(300759.SZ)(03759.HK)、金域醫學(603882.SH)、藥明康德(603259.SH)(02359.HK)、藥明生物(02269.HK)、信達生物(01801.HK)、貝瑞基因(000710.SZ)、和鉑醫藥(02142.HK)、諾輝健康(06606.HK)、科美診斷(688468.SH)等細分行業優秀公司在A股及港股上市。







