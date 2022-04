Thursday, 7 April 2022, 12:51 HKT/SGT Share: 海通恒信:對標經濟高質量發展要求 聚焦完善ESG管理

香港, 2022年4月7日 - (亞太商訊) - 2021年是融資租賃行業發展的關鍵一年,融資租賃企業同質化競爭加劇、加速優勝劣汰,行業謀求轉型迫在眉睫。在高質量、可持續發展理念的引領下,中國大型融資租賃公司——海通恒信國際融資租賃股份有限公司(「海通恒信」)積極貫徹ESG管理策略,通過完善ESG管治架構、設立ESG管理目標、加強ESG理念宣導等行動,提升ESG管理水平,築牢競爭壁壘。



海通恒信成立於2004年07月,是中國領先的證券公司海通證券唯一的租賃平台和重要的戰略板塊,為眾多行業的客戶提供以客戶需求為導向的、綜合的金融服務,致力於成為引領行業新格局、具有資本市場特色的融資租賃公司。海通恒信總部設在上海,下設北京、廣東、浙江、江蘇等十七家分公司,同時在香港、天津及上海等地設立多家附屬公司,實現了廣泛的市場區域及客戶覆蓋。



完善ESG管治架構 加強公司治理



海通恒信致力於打造具有卓越服務水平、強勁可持續增長能力、引領行業新格局的中國標桿式融資租賃公司,為公司各利益相關方創造可持續價值。。2022年01月,海通恒信成立自上而下的ESG管治架構,由董事會負責監督ESG工作並承擔整體責任,同時在董事會層面設立環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」),並下設環境、社會及管治工作組(「ESG工作組」),各司其職推進公司ESG事務的具體落實,保障公司ESG工作的持續有效開展。



立足租賃本源,服務實體經濟



2021年是「十四五」規劃的開局之年,海通恒信亦立足租賃本源,持續加大對實體經濟的支持,支持環保產業與先進製造產業發展、助力民生基礎設施建設、促進普惠金融,服務民生。



環保產業方面,海通恆信積極響應國家關於推進生態環境治理體系和治理能力現代化的號召,聚焦餐廚垃圾、污泥處理、危險廢棄物及環衛一體化等領域開展業務,着力構建「環保產業生態圈」。2021年,海通恆信開展環保產業項目35個,間接助力企業處理危險廢棄物39萬噸、污泥47萬噸、污水180萬噸、廚餘垃圾9萬噸。



先進製造產業方面,海通恆信聚焦5G基站建設、IDC數據中心建設、電子信息製造等方向開展業務,致力於為中國信息科技產業的長遠發展提供融資支持。截至2021年底,海通恆信累計合作5G基站投資運營商共4家,助力企業完成1,660個5G基站的建設和運維,在基站建設方面為客戶提供助力的同時,還通過自身構建的產業生態圈為企業提供融資以外的增值服務,與客戶共同成長。



普惠金融方面,海通恒信積極為中小微企業提供多樣化融資產品及金融支援方案,助力中小微企業長期、可持續發展。海通恒信在通過盡職調查、供應商關係維護、風險控制等手段保障自身資產安全的同時,聚焦高端裝備製造、小微醫療、工程機械等領域,通過直租、回租等多元化服務方式滿足中小微企業多層次的融資需求。2021年,下屬子公司海通恒信小微融資租賃(上海)有限公司在服務中小微企業方面投放規模達130億元,同比增長50%–60%。



科技賦能金融 提升服務品質



卓越的服務品質,是海通恒信提升品牌影響力和美譽度的關鍵所在。海通恒信致力於為客戶提供高品質、多元化、一站式的服務,不斷優化客戶服務流程,持續提升客戶服務水平,實現客戶利益最大化。2021年海通恒信新增在線客服、交互式語音應答(Interactive Voice Response, IVR)語音導航等相關功能,在減少轉人工服務比例、提升客服中心工作效率的同時,極大提升了客戶響應的及時性和客戶滿意度。



在網絡極速發展的大數據時代,如何保障信息安全是重中之重,亦是關乎金融企業的命門。對此,海通恒信通過加強數據安全、應用安全、主機安全等逐步構建全面完善的信息安全防禦系統,同時通過線上下培訓全面提升安全運營人員的專業水平。同時,海通恒信還於2021年新成立金融科技部,多角度推進金融科技變革,推動公司經營管理向自動化、數字化、智能化邁進,構建「金融+科技」生態圈。



踐行社會責任 共享美好生活



海通恆信主動服務國家脫貧攻堅、鄉村振興戰略,在災後重建、消費扶貧、結對幫扶等方面不斷釋放正能量,助力鞏固拓展脫貧攻堅成果,協同推進鄉村振興。2021年,海通恆信開展「海通‧愛朗讀『愛心盲盒』捐贈活動」,助力河南受災校園災後重建。同時,海通恆信開展「我為群眾辦實事」活動,採購幫扶慰問品1,171份,深化消費幫扶行動;結合黨史學習教育,完成在滬13個黨支部對接老西門街道積極認領微心願項目,通過上門走訪慰問等形式把「微心願」送到群眾手上,同時自發撰寫鼓勵信,製作心願牆送祝福。2021年,海通恆信在助力鞏固脫貧攻堅成果、協同推進鄉村振興的社會公益方面總投入金額58.55萬元。



在志願服務方面,海通恆信秉承「奉獻、友愛、互助、進步」的志願者精神,依託「海通恆信志願服務隊」積極參與各類社區關懷和志願服務活動。2021年,海通恆信組織開展「結對青少年春節慰問」活動,招募志願者分別與來自崇明的貧困、留守青少年進行結對幫扶,並持續關注結對青少年的生活及學習狀況。海通恆信積極開展「學雷鋒」系列志願者服務、疫苗接種點諮詢及秩序維護、交通秩序維護等志願者服務活動,員工參與志願活動達97人次,參與志願活動小時數達288小時。



未來,海通恒信將牢記「融通萬物,助力產業,賦能共創未來美好社會」的使命,始終堅持立足租賃本源的初衷、打造產業生態圈實現共享共贏的理念、服務國家戰略和實體經濟的決心,在為股東創造長期穩定回報、科技賦能客戶價值創造、構建員工和諧發展平台、促進綠色低碳轉型發展、加強與社區在深度融合方面深耕細作,攜手各利益相關方共同繪就更加美好的藍圖。





