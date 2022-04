Thursday, 7 April 2022, 12:02 HKT/SGT Share: 思摩爾發佈2021年財報,營收137億,加碼研發全球專利數量漲6成

香港, 2022年4月7日 - (亞太商訊) - 3月30日,霧化科技企業思摩爾國際(06969.HK)發佈2021年全年業績報告,全年營業收入達137.55億元(人民幣,下同),同比增長37.4%。









思摩爾國際董事會主席陳志平表示,公司在2021年經歷了複雜多變的貿易環境和監管環境、以及疫情帶來的持續影響、重要原材料價格上漲等諸多挑戰,但穩健的收入和利潤增長印證了公司對霧化科技創新和為客戶創造價值的專注。



陳志平表示,霧化行業前景廣闊,公司對未來充滿信心,今年將持續加大研發投入,特別是材料科學、流體力學、空氣動力學、熱力學等領域的基礎研究投入,保持在霧化領域的技術優勢;同時探索霧化技術在醫療、健康領域的場景應用,「今天種下希望的種子,明天才能看到星辰大海」。



營收再創新高,下半年海外收入占比超7成



財報顯示,思摩爾2021年全年營業收入再創新高,營收137.55億,同比增長37.4%;經調整後每股盈利0.91元。



營收穩健增長的背後,得益於思摩爾行業領導者地位的穩固、從傳統製造向智能製造的升級,以及生產運營效率的大幅提升。



財報顯示,去年思摩爾推出自主研發的新一代自動化生產線,實現組裝、注液、包裝等全生產線自動化生產,其單線生產效率可達每小時7200個標準霧化器,遠超行業水平,並率先規模化應用于核心客戶。



財報顯示,思摩爾去年面向企業客戶的TO B業務營收首次突破百億,為125.9億元,同比增長37.4%;面向零售客戶的TO C業務營收11.6億元,同比增長37.1%。



收入來源方面,去年下半年,思摩爾的海外收入占比超過7成。



研發費用增長近6成,7個基礎研究院投用



財報顯示, 至2021年底,思摩爾累計申請專利3408件,涵蓋溫控、發熱體、防漏液、儲液四大技術類型,去年在全球範圍內新增專利申請1187件,較前一年增長60%。其中絕大多數專利都是圍繞「霧化CPU」陶瓷霧化芯技術,實現了對核心技術陣地的全面封鎖。



專利產權壁壘的構建離不開巨額的投入。財報顯示,2021年思摩爾在研發費用上的投入為6.7億元,同比增長59.7%。思摩爾的研發投入聚焦於前沿的材料科學、流體力學、空氣動力學、熱力學等領域,目前已在多個領域建立了世界級的研發團隊。



其中,在中美兩國建立的7個基礎科學研究院已投入運營使用。至2021年底,思摩爾擁有研發人員1254人,其中博士及以上共101人,同比去年的增幅分別為47%和215%。



在助力中國企業出海方面,思摩爾致力於建立完善的安全性評估體系,助力國內企業進行符合多國市場標準的一站式檢測。去年年底,國內首個歐盟TPD一站式企業檢測系統上線,5個工作日可出報告,速度提升10倍,幫助中國企業快速觸達海外市場。



進軍一次性賽道,多元化佈局打造第二曲線



據沙利文相關報告,2021年思摩爾在全球市場份額占比繼續擴大,達22.8%,超過第二名至第五名的總和。報告還指出,未來5年全球電子霧化設備市場規模增長迅速,複合增長率可達24.6%。但來自智研諮詢的報告則指出,到2024年霧化產品的份額也只有9.3%。



陳志平表示,雖然思摩爾目前獲取了較大的全球市場份額,但對整體市場而言,只是滄海一粟。他認為,霧化市場進一步發展的核心是通過深入的技術創新,在安全性和口感提升上實現根本性的體驗突破。



為此,思摩爾今年將實現霧化產品的全品類佈局,以滿足全球用戶差異化的需求。以FEELM為代表的封閉式陶瓷解決方案,已經成為高端霧化的第一技術品牌;以VAPORESSO為代表的開放式霧化產品,已在法國、西班牙、澳大利亞,阿聯酋,以色列等國取得市場第一的份額。



此外,思摩爾今年將在海外進軍一次性品類。雖然這是思摩爾首次進軍該領域,但集規模、技術、製造、成本、產能等優勢於一身,特別是針對漏液、焦味、性價比等消費者痛點儲備了完整的解決方案,被業內認為行業即將迎來質變的「奇點時刻」。



根據財報,思摩爾今年還將在醫療、美容領域進行新的探索與佈局,公司正與國內外知名團隊合作研發醫療、美容等相關產品,有望很快推向市場。



馳援洪災助力抗疫,2050年實現碳中和



作為有愛的「追夢人」,思摩爾持續以實際行動回應公眾期待,踐行企業社會責任。



2021年7月, 河南遭遇洪災,思摩爾捐贈500萬港元用於抗洪救災;2022年2月,香港疫情肆虐,思摩爾捐款300萬港元助力抗擊疫情。去年11月的深企社會責任發展大會上,思摩爾獲頒「年度戰疫救災先鋒企業」獎。



今年3月,為實現「動態清零」的目標,深圳按下慢行鍵,7天后思摩爾快速回應,妥善安排近1700名工人有序返崗。目前員工返崗率已接近100%,園區嚴格按照轄區防疫要求,全員落實家庭、公司「兩點一線」工作生活模式。對於住在宿舍的工廠員工,公司準備了一日三餐,水果、優酪乳等生活保障食品,讓員工吃得好、吃得放心。



在全球最大指數公司明晟(MSCI)公佈的ESG評級中,思摩爾憑藉在環境、社會與公司治理等方面的優異表現,於2021年年底繼續維持A級。



2021年起,碳中和連續兩年寫進中央政府工作報告。為響應「有序推進碳達峰碳中和工作,落實碳達峰行動方案」,思摩爾在本次財報中提出,將在2050年前實現自身經營直接和間接排放的碳中和。這也是第一家列出碳中和時間表的霧化科技企業。







話題 Press release summary



部門 金融, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network