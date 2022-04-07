Thursday, 7 April 2022, 09:16 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康收購獸醫業務 進一步整合寵物服務市場 提升市場佔有率

香港, 2022年4月7日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，以現金代價15.75百萬港元向一名在香港註冊的獸醫（「賣方」）收購一家在香港大埔經營獸醫醫院的目標公司（「目標公司」）75%已發行股本。交易完成後，該目標公司的財務業績將於集團的綜合財務報表綜合入賬。



目標公司主要於香港大埔提供獸醫服務，並聘有4名註冊獸醫。截止2021年10月31日止七個月之未經審核財務資料，該目標公司的除稅後溢利為約2.6百萬港元。目標公司向集團保證於收購完成後共三年，累計經審計之稅後溢利總額應不少於10,500,000港元。



集團自2021年開始進入獸醫領域，積極拓展進行市場整合。是次收購的獸醫業務將可成為集團新的收入來源，為集團提供新客源，與集團業務產生協同效益，使集團業務組合更多元化。目標公司於香港大埔擁有悠久的經營歷史，是次收購將幫助集團鞏固於香港新界的業務能力。



醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生表示︰「目前獸醫市場分散但需求龐大，集團希望建立領先及有影響力的品牌，持續進行市場整合，促進獸醫業務企業化。我們相信是次收購將有助集團擴展獸醫業務布局及服務能力，進一步提升集團的市場佔有率，從而鞏固集團作為綜合醫療健康集團的行業領導地位。展望未來，集團會繼續致力圍繞客戶打造閉環生態系統服務，以創造更大價值，並進一步進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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