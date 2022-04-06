Wednesday, 6 April 2022, 15:00 HKT/SGT Share: 朝雲集團（6601.HK）寵物板塊翻倍增長，推進寵物品類兼併購，提升核心競爭力

香港, 2022年4月6日 - (亞太商訊) - 3月28日，朝雲集團（6601.HK）發佈2021年全年業績報告。資料顯示，去年朝雲集團收入人民幣17.69億元，同比增長3.9%，剔除疫情相關產品，增速達9.7%，第四季度收入同比增長14.5%；殺蟲驅蚊產品收入同比增長11.8%，戰略業務寵物板塊呈翻倍增長趨勢，收入同比增長138.9%；實現毛利7.87億元，同比增長6%。鑒於公司業務發展穩健，現金流充沛，董事會建議計畫2021年派息比例從約25%提升到約80%，確保每股的派息額高於2020年，並計畫今年仍然維持高比例分紅。



戰略佈局見成效 寵物業務翻倍增長



值得關注的是，2021年，朝雲集團戰略業務寵物板塊收入5266.2萬元，同比增長138.9%，較2020年收入實現倍速增長。



寵物業務的大幅增長歸於三個原因。



一方面，公司通過優化及擴大產品範圍促進了寵物業務的增長。去年朝雲集團在成功打造寵物除菌除味產品、貓砂產品等系列的基礎上，推出毛利率較高的寵物純鮮肉食品產品線，包括貓主糧、犬主糧、貓零食和益生菌等，打造符合線上線下不同管道的爆品矩陣。資料顯示，去年寵物產品毛利率由54.5%增加至58%，高於公司整體毛利率。

其次，是公司寵物產品喜愛度及市場接受度的提高。公司聚焦打造零肉粉、純鮮肉的高端主糧定位，同時通過達人種草和直播活動建立消費者信任度。



此外，公司積極向上游延伸，有效控制供應鏈產能。去年，朝雲向山東帥克寵物用品有限公司投資6690萬元，雙方將於寵物食品研發、採購、生產、供應鏈合作及資本合作等領域開展戰略合作。據悉，山東帥克擁有領先的產能和技術，從事天然鮮肉寵物主糧加工，達成該戰略合作將有助於朝雲集團有效管理產能、優化生產成本及提升產品品質，能夠進一步提升本集團的核心競爭力，並鞏固朝雲在寵物行業的領先地位。



“它經濟”前景廣闊，推進寵物品類兼併購，提升核心競爭力



據《2021年中國寵物消費趨勢白皮書》測算，未來三年中國寵物市場規模複合增速將保持在14.2%，到2023年該市場或將達到4456億元。寵物行業可細分為寵物養殖交易、寵物食品、寵物用品、寵物醫療及寵物服務消費五大板塊。



細分市場上看，2021年寵物食品（如寵物乾糧、寵物零食、寵物營養品等）市場規模占比為51.5%，寵物用品和寵物服務市場較小，但隨著寵物數量的增加，市場規模有望提升。



“它經濟”巨大的市場潛力引發各企業入局。去年3月，健合集團將寵物業務提升至集團三大業務單元地位，並於去年10月收購Zesty Paws。此外，在去年第四屆進博會上，通用磨坊、億滋等企業也均將寵物業務作為重點展示的板塊。



同時，根據行業最新調查，在寵物用品品牌的選擇上，65.5%的消費者更傾向于購買國內品牌的寵物用品，另有21.2%的消費者表示國內國外品牌都可以，僅約一成消費者傾向于國外品牌。



不難預見，寵物經濟未來發展具有廣闊的前景和想像空間，國貨寵物用品更加有望迎來發展良機。



對於寵物業務未來發展，朝雲集團表示，今年將繼續聚焦突破主糧賽道，打造中高端主糧定位，建立消費者信任度。供應鏈方面繼續加強上游供應鏈的建設，在貓砂產業、寵物保健品、境外寵物原料技術並購方面會持續佈局。技術研發上，朝雲集團將落實寵物食品聯合實驗室、寵物保健品研究聯合實驗室，提升整個寵物板塊的核心競爭力。品牌建設上，通過邀請楊迪作為品牌代言人，結合代言人養寵特性、快速佈局全媒體曝光及種草矩陣，進一步提升品牌知名度及美譽度，拔高品牌影響力，實現品、效、銷三效合一。確保主糧業務發展的同時，還會佈局寵物保健品與智慧產品，2022年寵物業務的目標是保持倍數增長，3-5年力爭成為寵物行業的領先品牌。



據年報披露，截至2021年12月31日，朝雲集團現金、現金等價物及定期存款達26.68億元。公司管理層透露，未來將專注在寵物和快消兩個領域尋找兼併購機會，寵物行業的兼併購主要從是否能夠實現公司寵物戰略目標來尋找和評估，要實現用品、食品、保健品以及未來 “倔強一站”門店的佈局及戰略補充。除此，針對快消品行業則會選擇在每個品類裡最合適的時機去兼併購優質標的和團隊。不完全統計，去年全球寵物食品行業兼併購事件超35起，通過兼併購加速佈局，已成為寵物新賽道的共識，有望為朝雲集團的未來增長提供可觀的想像空間。





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